7 Alasan Larangan Mencampur Bisnis dan Persahabatan Hanya Mitos Menurut Psikologi

seseorang yang berbisnis dengan sahabat. (Magnific)

JawaPos.com - Ada satu nasihat yang seolah-olah sudah menjadi hukum tidak tertulis dalam kehidupan profesional:



“Jangan pernah mencampuradukkan bisnis dengan persahabatan.”



Kalimat ini sering muncul ketika seseorang ingin mengajak sahabatnya membangun bisnis, memberikan modal kepada teman, mempekerjakan orang terdekat, atau bahkan sekadar melakukan proyek bersama.



Alasannya terdengar masuk akal. Bisnis berhubungan dengan uang, target, tanggung jawab, keputusan sulit, dan risiko konflik. Sementara persahabatan dibangun berdasarkan kepercayaan, kedekatan emosional, dan rasa saling memahami.



Ketika dua dunia itu bertemu, bukankah masalah akan muncul?



Belum tentu.



Dari perspektif psikologi, masalahnya bukan semata-mata karena bisnis dan persahabatan bercampur. Masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana manusia mengelola batasan, ekspektasi, konflik, kekuasaan, uang, dan komunikasi.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (8/9), hubungan pertemanan yang sehat bisa menjadi modal psikologis yang sangat berharga dalam membangun bisnis. Kepercayaan yang sudah terbentuk, pemahaman terhadap karakter masing-masing, serta kemampuan bekerja sama yang telah teruji dapat menjadi keunggulan dibandingkan memulai hubungan profesional dengan orang asing.



Jadi, mungkin persoalannya bukan:



“Apakah bisnis boleh dilakukan bersama teman?”



Melainkan:



“Apakah dua orang yang berteman mampu membangun hubungan bisnis dengan aturan yang jelas?”



Berikut tujuh alasannya.



1. Kepercayaan Justru Bisa Menjadi Modal Bisnis yang Sangat Berharga



Dalam bisnis, kepercayaan adalah aset yang tidak selalu terlihat, tetapi memiliki nilai yang besar.



Ketika seseorang bekerja sama dengan orang yang sudah dikenalnya bertahun-tahun, ada informasi yang sebenarnya sudah tersedia tanpa harus dibangun dari nol.



Kita mungkin sudah mengetahui bagaimana teman tersebut menghadapi tekanan, apakah ia dapat dipercaya, bagaimana cara ia mengambil keputusan, apakah ia menepati janji, dan bagaimana reaksinya ketika menghadapi kegagalan.



Dalam psikologi sosial, hubungan yang sudah memiliki sejarah interaksi memberikan keuntungan berupa prediktabilitas.



Kita memiliki gambaran mengenai perilaku orang tersebut.



Bandingkan dengan memulai bisnis bersama seseorang yang baru dikenal. Di awal hubungan profesional, kedua pihak biasanya harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu:



Apakah dia dapat dipercaya?

Bagaimana etos kerjanya?

Apakah dia bertanggung jawab?

Bagaimana dia menghadapi konflik?

Apakah dia jujur ketika terjadi kesalahan?

Apakah dia mampu mengendalikan emosinya?

Bagaimana dia memperlakukan orang ketika berada di bawah tekanan?



Dengan teman dekat, sebagian informasi tersebut mungkin sudah tersedia.



Namun ada catatan penting: kepercayaan bukan berarti tidak perlu kontrak.



Justru karena hubungan personal sudah dekat, aturan bisnis harus dibuat semakin jelas.



Teman yang dipercaya tetap harus memiliki pembagian kepemilikan yang jelas. Tetap harus ada kesepakatan mengenai gaji, pembagian keuntungan, tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak ingin keluar.



Kepercayaan seharusnya menjadi fondasi.



Bukan pengganti sistem.



2. Yang Sering Menghancurkan Bisnis Bukan Persahabatan, Melainkan Ekspektasi yang Tidak Pernah Dibicarakan



Banyak konflik bisnis sebenarnya bermula jauh sebelum konflik itu terjadi.



Masalahnya adalah kedua orang memiliki ekspektasi berbeda tetapi tidak pernah membicarakannya.



Misalnya, dua sahabat membuka restoran.



Salah satu berpikir:



“Kita bangun ini bersama-sama. Kalau sedang susah, kita harus sama-sama berkorban.”



Sementara yang lain berpikir:



“Saya sudah memasukkan modal lebih besar. Jadi keputusan strategis seharusnya lebih banyak berada di tangan saya.”



Keduanya belum tentu salah.



Mereka hanya mempunyai definisi yang berbeda mengenai hubungan bisnis tersebut.



Persahabatan membuat situasi menjadi lebih rumit karena kita sering berasumsi bahwa teman dekat “pasti mengerti”.



Padahal manusia tidak bisa membaca pikiran orang lain.



Teman dekat pun bisa memiliki:



standar kerja berbeda,

toleransi risiko berbeda,

ambisi berbeda,

kebutuhan finansial berbeda,

gaya komunikasi berbeda,

definisi sukses berbeda.



Karena merasa sudah saling mengenal, orang justru sering mengurangi percakapan yang seharusnya dilakukan secara eksplisit.



Inilah paradoksnya:



Semakin dekat hubungan personal, semakin besar kecenderungan kita mengandalkan asumsi.



Dalam bisnis, asumsi adalah sesuatu yang berbahaya.



Karena itu, sebelum memulai bisnis bersama teman, pertanyaan yang harus dibicarakan bukan hanya “bisnis apa yang mau kita bangun?”, tetapi juga:



“Apa yang sebenarnya kita harapkan dari kerja sama ini?”



3. Persahabatan yang Sehat Tidak Harus Menghindari Konflik



Ada anggapan bahwa kalau teman mulai berdebat tentang bisnis, berarti persahabatan mereka sedang rusak.



Pandangan ini terlalu sederhana.



Dalam psikologi hubungan, konflik tidak selalu merupakan tanda hubungan yang buruk.



Yang lebih menentukan adalah bagaimana konflik dikelola.



Dua orang yang benar-benar dekat pun dapat memiliki pendapat yang sangat berbeda.



Mereka bisa berdebat mengenai:



strategi pemasaran,

perekrutan karyawan,

penggunaan modal,

harga produk,

ekspansi,

pembagian keuntungan,

atau bahkan siapa yang sebenarnya harus mengambil keputusan.



Perbedaan pendapat bukan masalah.



Yang menjadi masalah adalah ketika konflik berubah menjadi serangan pribadi.



Misalnya:



“Kamu memang dari dulu tidak bertanggung jawab.”



Ini berbeda dengan:



“Saya merasa target ini tidak realistis karena angka penjualannya belum mendukung.”



Kalimat pertama menyerang identitas.



Kalimat kedua membahas persoalan.



Kemampuan memisahkan orang dari masalah adalah salah satu kemampuan penting dalam hubungan profesional.



Ironisnya, persahabatan yang matang justru dapat memberikan ruang untuk konflik yang lebih terbuka.



Orang yang sudah saling mengenal terkadang tidak perlu menggunakan terlalu banyak basa-basi untuk mengatakan sesuatu yang penting.



Selama keduanya memiliki kedewasaan emosional, konflik dapat menjadi mekanisme untuk memperbaiki bisnis.



Jadi, bukan:



“Jangan berbisnis dengan teman karena nanti kalian bertengkar.”



Tetapi:



“Jangan berbisnis dengan orang yang tidak mampu mengelola konflik—entah dia teman atau bukan.”



4. Batasan yang Jelas Bisa Membuat Persahabatan dan Bisnis Berjalan Bersamaan



Salah satu alasan terbesar orang takut mencampurkan bisnis dengan persahabatan adalah karena mereka membayangkan semua hal akan menjadi satu.



Ketika sedang makan malam bersama, mereka membicarakan laporan keuangan.



Ketika sedang liburan, mereka membicarakan target penjualan.



Ketika bertengkar soal bisnis, masalah tersebut terbawa ke kehidupan pribadi.



Ini memang bisa melelahkan.



Tetapi masalah tersebut sebenarnya dapat dikurangi dengan boundary, atau batasan yang jelas.



Contohnya sangat sederhana.



Dua sahabat yang menjadi partner bisnis dapat membuat kesepakatan:



“Kalau kita sedang nongkrong sebagai teman, kita tidak membicarakan pekerjaan kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak.”



Atau:



“Setiap Jumat sore kita melakukan meeting bisnis. Setelah itu, akhir pekan menjadi waktu pribadi.”



Batasan seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi secara psikologis memiliki fungsi penting.



Manusia membutuhkan konteks.



Ketika seseorang tidak memiliki batas yang jelas antara peran sebagai teman dan peran sebagai partner, otak terus-menerus membawa persoalan dari satu konteks ke konteks lainnya.



Akibatnya, konflik bisnis dapat terasa seperti konflik personal.



Sebaliknya, ketika peran didefinisikan dengan jelas, seseorang bisa berkata:



“Saya tidak setuju dengan keputusanmu sebagai partner bisnis, tetapi itu tidak berarti saya berhenti menghargaimu sebagai teman.”



Kalimat seperti itu membutuhkan kedewasaan.



Namun justru itulah kuncinya.



Hubungan yang sehat tidak membutuhkan semua peran dicampur menjadi satu. Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan berpindah peran dengan sadar.



5. Persahabatan Bisa Membuat Orang Lebih Tahan Menghadapi Masa Sulit



Bisnis hampir tidak pernah berjalan mulus.



Ada bulan ketika penjualan turun.



Ada pelanggan yang komplain.



Ada investasi yang gagal.



Ada produk yang tidak laku.



Ada keputusan yang ternyata salah.



Ada periode ketika seseorang bekerja berbulan-bulan tanpa melihat hasil yang sepadan.



Dalam kondisi seperti itu, dukungan sosial menjadi sangat penting.



Teman yang sudah mengenal kita secara personal dapat memberikan bentuk dukungan yang berbeda dari sekadar rekan kerja.



Ia mungkin tahu bagaimana cara kita bekerja ketika sedang stres.



Ia mungkin tahu kapan harus memberikan kritik dan kapan harus memberikan ruang.



Ia mungkin tahu bahwa seseorang sedang mengalami masa sulit bahkan sebelum orang tersebut mengatakannya.



Inilah salah satu keuntungan psikologis dari hubungan yang sudah memiliki kedekatan emosional.



Namun, lagi-lagi, kedekatan bukan jaminan keberhasilan.



Persahabatan hanya menjadi keunggulan ketika kedua pihak mampu menggunakannya secara sehat.



Kalau kedekatan justru membuat seseorang takut memberikan kritik, selalu memaklumi kesalahan, atau membiarkan performa buruk karena “tidak enak dengan teman”, maka persahabatan berubah menjadi hambatan.



Dengan kata lain:



Dukungan emosional bagus untuk hubungan bisnis, tetapi standar profesional tetap harus dipertahankan.



Teman yang baik tidak selalu mengatakan:



“Tidak apa-apa.”



Kadang teman yang baik justru mengatakan:



“Saya tahu kamu teman saya, tetapi dalam hal ini kamu memang melakukan kesalahan.”



Itu bukan pengkhianatan.



Itu bisa menjadi bentuk kejujuran.



6. Anggapan “Jangan Berbisnis dengan Teman” Sering Kali Berasal dari Bias terhadap Cerita Kegagalan



Ada alasan psikologis lain yang menarik.



Kita jauh lebih mudah mengingat cerita yang dramatis daripada cerita yang biasa-biasa saja.



Bayangkan seseorang mendengar dua cerita.



Cerita pertama:



“Dua sahabat membangun perusahaan bersama selama 15 tahun, berhasil, dan hubungan mereka tetap baik.”



Cerita kedua:



“Dua sahabat membangun bisnis bersama, kemudian bertengkar karena uang, perusahaan bubar, dan mereka tidak pernah berbicara lagi.”



Cerita kedua jauh lebih dramatis.



Karena itu, kemungkinan besar cerita tersebut lebih mudah diingat dan diceritakan kembali.



Fenomena psikologis seperti ini dapat membuat kita memiliki persepsi bahwa bisnis bersama teman hampir selalu berakhir buruk.



Padahal kita harus membedakan antara:



“Saya sering mendengar cerita tentang hal tersebut.”



dan



“Hal tersebut secara statistik pasti sering terjadi.”



Keduanya tidak sama.



Kegagalan bisnis bersama teman juga cenderung menghasilkan cerita yang lebih menarik daripada keberhasilan yang berjalan tenang.



Orang jarang membuat film dokumenter tentang dua sahabat yang membangun bisnis selama 20 tahun tanpa drama besar.



Tetapi kalau mereka bertengkar karena uang lalu perusahaan bangkrut, ceritanya jauh lebih mudah menjadi bahan pembicaraan.



Maka, nasihat “jangan pernah berbisnis dengan teman” bisa menjadi bentuk heuristik—aturan sederhana yang digunakan manusia untuk mengambil keputusan tanpa menganalisis seluruh kompleksitas situasi.



Masalahnya, aturan sederhana tidak selalu cocok untuk semua situasi.



7. Yang Menentukan Bukan Seberapa Dekat Kalian, tetapi Seberapa Dewasa Kalian Mengelola Hubungan



Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan:



“Apakah dia teman saya?”



Pertanyaannya adalah:



“Apakah kami mampu menjadi partner bisnis?”



Dua orang bisa bersahabat selama 15 tahun tetapi sama sekali tidak cocok menjadi partner.



Sebaliknya, dua orang yang awalnya hanya teman biasa bisa menjadi partner bisnis yang sangat solid.



Kompatibilitas bisnis memiliki dimensi yang berbeda dari kompatibilitas pertemanan.



Teman yang menyenangkan untuk diajak nongkrong belum tentu cocok menjadi partner.



Teman yang sangat baik hati belum tentu mampu mengambil keputusan sulit.



Teman yang pintar belum tentu memiliki disiplin.



Teman yang kreatif belum tentu cocok dengan orang yang sangat sistematis.



Karena itu, sebelum memulai bisnis bersama teman, ada baiknya mengevaluasi beberapa hal:



Apakah nilai kalian sejalan?



Apakah keduanya memiliki pandangan yang relatif sama tentang integritas, kualitas, uang, pelanggan, dan pertumbuhan?



Apakah kemampuan kalian saling melengkapi?



Partner yang terlalu mirip bisa membuat banyak kebutuhan bisnis tidak tertangani.



Seseorang mungkin kuat di penjualan, sementara yang lain kuat di operasional.



Seseorang mungkin visioner, sementara yang lain sangat kuat dalam eksekusi.



Perbedaan seperti ini justru dapat menjadi keunggulan.



Apakah kalian mampu mengatakan “tidak” satu sama lain?



Ini pertanyaan penting.



Kalau seseorang selalu setuju hanya karena takut merusak persahabatan, bisnis akan memiliki masalah.



Apakah kalian bisa membicarakan uang secara terbuka?



Berapa modal masing-masing?



Berapa gaji?



Bagaimana keuntungan dibagi?



Bagaimana kalau salah satu ingin keluar?



Bagaimana kalau bisnis mengalami kerugian?



Semua harus dibicarakan sebelum masalah terjadi.



Apakah kalian mampu memisahkan kritik terhadap pekerjaan dari kritik terhadap pribadi?



Kalau jawabannya tidak, hubungan bisnis akan cepat menjadi rumit.



Jadi, Apakah Nasihat “Jangan Pernah Mencampuradukkan Bisnis dengan Persahabatan” Salah?



Tidak sepenuhnya.



Nasihat tersebut muncul karena memang ada risiko nyata.



Uang dapat mengubah dinamika hubungan.



Kekuasaan dapat menciptakan ketegangan.



Perbedaan kepentingan dapat memunculkan konflik.



Dan ketika hubungan profesional gagal, hubungan personal juga bisa ikut rusak.



Tetapi mengatakan “jangan pernah” adalah penyederhanaan yang berlebihan.



Dalam psikologi, konteks sangat penting.



Ada persahabatan yang memang sebaiknya tidak dijadikan hubungan bisnis.



Ada pula persahabatan yang justru memiliki fondasi sangat kuat untuk membangun sesuatu bersama.



Perbedaannya terletak pada beberapa faktor:



kepercayaan, kompetensi, batasan, komunikasi, ekspektasi, kemampuan mengelola konflik, dan kedewasaan emosional.



Jadi, jangan hanya bertanya:



“Apakah berbisnis dengan teman itu berbahaya?”



Pertanyaan yang lebih produktif adalah:



“Apakah kami memiliki sistem dan kedewasaan untuk menghadapi risiko yang muncul ketika persahabatan dan bisnis bertemu?”



Karena pada akhirnya, bisnis tidak akan menghancurkan persahabatan hanya karena keduanya berada dalam ruang yang sama.



Yang sering menghancurkan hubungan adalah ekspektasi yang tidak dibicarakan, batasan yang tidak jelas, uang yang tidak transparan, konflik yang dipendam, dan ketidakmampuan membedakan masalah bisnis dengan harga diri pribadi.



Sebaliknya, ketika dua orang mampu membangun aturan yang jelas, berkomunikasi secara terbuka, saling menghormati, dan tetap mempertahankan standar profesional, persahabatan bukanlah kelemahan.



Ia bisa menjadi salah satu kekuatan terbesar.



Mungkin karena itu, nasihat yang lebih tepat bukan:



“Jangan pernah mencampuradukkan bisnis dengan persahabatan.”



Melainkan:



“Jangan membawa pola persahabatan yang tidak sehat ke dalam bisnis, dan jangan membawa konflik bisnis yang tidak selesai ke dalam persahabatan.”



