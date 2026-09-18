7 Alasan Mengapa Mengganti Nama Panggilan Bisa Jadi Mengubah Jalan Hidupmu Menurut Psikologi

seseorang yang mengganti nama panggilan / foto: Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa nama panggilan tertentu membuatmu seperti menjadi “versi dirimu” yang berbeda?

Mungkin sejak kecil kamu dipanggil dengan nama tertentu oleh keluarga. Di sekolah, teman-teman memberikan julukan lain. Ketika memasuki dunia kerja, kamu mulai menggunakan nama yang lebih formal. Atau mungkin suatu hari kamu memutuskan untuk meninggalkan nama panggilan lama dan meminta orang-orang memanggilmu dengan nama yang berbeda.



Bagi sebagian orang, perubahan tersebut terlihat sederhana.



“Cuma ganti panggilan, apa pengaruhnya?”



Namun, dari sudut pandang psikologi, nama bukan sekadar rangkaian bunyi. Nama dapat menjadi bagian dari identitas sosial, cara seseorang memandang dirinya, serta cara lingkungan memperlakukannya.



Tentu saja, mengganti nama panggilan tidak secara ajaib akan mengubah nasib seseorang. Tidak ada bukti ilmiah bahwa sebuah nama tertentu otomatis membawa keberuntungan atau membuat seseorang memiliki masa depan tertentu.



Tetapi perubahan nama panggilan bisa memengaruhi cara seseorang melihat dirinya, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun identitasnya. Dalam kondisi tertentu, efek psikologis tersebut bahkan dapat memengaruhi pilihan-pilihan yang kemudian membentuk arah hidup.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (18/9), terdapat tujuh alasannya.



1. Nama panggilan dapat memengaruhi cara kamu melihat dirimu sendiri



Manusia tidak hanya memiliki identitas pribadi, tetapi juga memiliki identitas sosial.



Kita mengenali diri melalui berbagai label: anak, teman, pasangan, profesional, pemimpin, mahasiswa, seniman, dan sebagainya. Nama panggilan dapat menjadi salah satu label yang terus melekat dalam kehidupan sehari-hari.



Bayangkan seseorang sejak kecil dipanggil dengan julukan yang membuatnya merasa sebagai anak yang lucu, lemah, pemalu, atau tidak serius.



Setiap kali orang lain menggunakan panggilan tersebut, identitas lama seolah kembali muncul.



Sebaliknya, ketika seseorang memilih nama panggilan baru yang terasa lebih sesuai dengan dirinya saat ini, perubahan tersebut dapat menjadi semacam simbol psikologis.



Misalnya:



“Dulu aku dikenal sebagai anak yang selalu mengikuti orang lain. Sekarang aku ingin dikenal sebagai seseorang yang berani mengambil keputusan.”



Nama panggilan baru tidak otomatis membuat seseorang menjadi lebih berani.



Namun, nama tersebut dapat menjadi pengingat berulang tentang identitas yang ingin dibangun.



Dalam psikologi, konsep seperti self-concept menjelaskan bagaimana seseorang membentuk gambaran tentang siapa dirinya. Ketika gambaran tersebut berubah, perilaku seseorang juga dapat ikut berubah.



Karena itu, bagi sebagian orang, mengganti panggilan bukan sekadar mengganti kata.



Ini bisa menjadi pernyataan:



“Aku tidak lagi ingin hidup sepenuhnya berdasarkan versi diriku yang lama.”



2. Nama panggilan baru bisa menciptakan “awal yang baru”



Manusia sangat menyukai simbol.



Kita merayakan ulang tahun, wisuda, pernikahan, pindah rumah, atau memulai pekerjaan baru. Semua itu pada dasarnya adalah penanda bahwa seseorang memasuki fase kehidupan yang berbeda.



Nama panggilan baru dapat memiliki fungsi yang serupa.



Seseorang mungkin memutuskan menggunakan nama panggilan baru setelah:



pindah kota,

memasuki universitas,

mendapatkan pekerjaan baru,

keluar dari hubungan yang buruk,

membangun kehidupan baru,

atau melewati masa sulit.



Secara psikologis, perubahan tersebut dapat menjadi ritual transisi.



Nama lama diasosiasikan dengan fase sebelumnya, sedangkan nama baru diasosiasikan dengan fase yang ingin dijalani.



Misalnya seseorang yang selama bertahun-tahun dikenal dengan nama kecilnya mulai menggunakan nama yang lebih formal ketika memasuki dunia profesional.



Setiap kali orang memanggilnya dengan nama tersebut, ia mendapatkan pengingat:



“Sekarang aku berada di fase kehidupan yang berbeda.”



Perubahan ini dapat memperkuat rasa bahwa seseorang sedang memulai babak baru.



Tentu, efeknya tidak selalu positif. Jika seseorang hanya mengganti nama tanpa mengubah pola pikir dan perilakunya, perubahan tersebut mungkin tidak menghasilkan banyak hal.



Namun ketika nama baru disertai perubahan nyata dalam kebiasaan, lingkungan, dan tujuan hidup, nama tersebut dapat menjadi simbol yang memperkuat proses transformasi.



3. Cara orang lain memperlakukanmu juga bisa berubah



Identitas tidak terbentuk sendirian.



Kita mengenal diri melalui interaksi dengan orang lain. Cara orang lain memandang, memanggil, memperlakukan, dan merespons kita dapat memberikan informasi tentang siapa kita dalam lingkungan sosial.



Inilah salah satu alasan mengapa perubahan nama panggilan terkadang terasa lebih besar daripada yang kita bayangkan.



Misalnya, seseorang yang sejak kecil dipanggil dengan julukan yang dianggap kekanak-kanakan mungkin merasa kurang nyaman ketika memasuki lingkungan profesional.



Ketika ia meminta rekan kerja menggunakan nama yang lebih formal, cara orang lain berinteraksi dengannya mungkin ikut berubah.



Bukan karena nama itu memiliki kekuatan mistis.



Melainkan karena nama dapat membawa isyarat sosial tertentu.



Orang bisa memiliki asosiasi tertentu terhadap sebuah nama, meskipun asosiasi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya, generasi, lingkungan, dan pengalaman pribadi.



Ketika nama panggilan berubah, pola interaksi pun bisa berubah.



Dan ketika interaksi sosial berubah, persepsi diri dapat ikut berubah.



Di sinilah terdapat hubungan timbal balik:



Nama memengaruhi interaksi → interaksi memengaruhi persepsi sosial → persepsi sosial dapat memengaruhi persepsi diri.



Dalam jangka panjang, perubahan kecil dalam interaksi dapat memengaruhi jaringan pertemanan, kesempatan sosial, kepercayaan diri, dan keputusan seseorang.



4. Nama baru dapat membantu memisahkan “dirimu sekarang” dari masa lalu



Ada kalanya seseorang tidak menyukai nama panggilannya bukan karena nama tersebut buruk, tetapi karena nama itu terlalu kuat terhubung dengan masa lalu.



Misalnya, sebuah panggilan mungkin mengingatkan seseorang pada:



lingkungan keluarga tertentu,

masa sekolah yang sulit,

hubungan yang telah berakhir,

pengalaman ditolak,

perundungan,

atau versi dirinya yang sudah tidak ingin dipertahankan.



Dalam kondisi seperti itu, menggunakan nama baru dapat memberikan jarak psikologis.



Jarak tersebut tidak berarti seseorang melupakan masa lalu.



Sebaliknya, seseorang mungkin berkata:



“Itu memang bagian dari hidupku, tetapi itu bukan seluruh diriku.”



Konsep seperti possible selves dalam psikologi membahas bagaimana manusia memiliki gambaran tentang dirinya di masa depan—siapa yang ingin ia menjadi dan siapa yang tidak ingin ia menjadi.



Nama baru terkadang menjadi simbol dari possible self tersebut.



Contohnya, seseorang yang dulu selalu merasa dirinya “anak pemalu” mungkin mulai menggunakan nama panggilan yang berbeda ketika membangun kehidupan sosial baru.



Nama tersebut bukan penyebab utama perubahan.



Namun, nama itu bisa menjadi bagian dari proses seseorang dalam membangun narasi baru tentang dirinya.



5. Mengganti nama panggilan dapat meningkatkan rasa memiliki kendali atas identitas



Ada sesuatu yang sangat penting dalam psikologi manusia: rasa memiliki kendali.



Kita ingin merasa bahwa hidup kita bukan sekadar sesuatu yang terjadi kepada kita, tetapi sesuatu yang juga dapat kita bentuk.



Nama yang diberikan ketika lahir tentu bukan pilihan kita.



Tetapi ketika sudah dewasa, seseorang mungkin memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana ia ingin dipanggil.



Pilihan sederhana tersebut dapat memberikan pengalaman psikologis:



“Aku memiliki hak untuk menentukan bagaimana aku diperkenalkan kepada dunia.”



Bagi seseorang yang sebelumnya merasa terlalu banyak dikendalikan oleh ekspektasi keluarga, lingkungan, atau masa lalu, keputusan memilih nama panggilan dapat terasa sangat bermakna.



Ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis akan otonomi—perasaan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan dan arah diri sendiri.



Ketika seseorang merasa lebih memiliki kendali terhadap identitasnya, ia mungkin menjadi lebih berani membuat keputusan lain.



Misalnya:



mulai menetapkan batasan,

memilih lingkungan pertemanan,

mengejar karier tertentu,

mengatakan tidak,

atau mengambil keputusan yang sebelumnya selalu ditentukan orang lain.



Dengan demikian, perubahan nama panggilan mungkin bukan penyebab langsung perubahan hidup.



Tetapi keputusan untuk mengubahnya dapat menjadi latihan kecil dalam mengambil kembali kendali atas kehidupan.



6. Nama baru bisa menjadi “pengingat” terhadap versi diri yang ingin kamu bangun



Bayangkan kamu memiliki sebuah nama panggilan yang hanya digunakan setelah kamu memasuki fase kehidupan tertentu.



Setiap kali mendengar nama itu, kamu teringat pada keputusan yang pernah kamu buat.



Misalnya:



“Aku memilih nama ini ketika memulai kembali hidupku.”



Setelah bertahun-tahun, nama tersebut dapat berubah menjadi semacam jangkar psikologis.



Ketika sedang menghadapi masalah, panggilan tersebut mengingatkanmu pada identitas yang ingin kamu pertahankan.



Hal ini berhubungan dengan bagaimana manusia menggunakan cerita untuk memahami kehidupannya.



Kita tidak hanya mengingat kejadian.



Kita juga mengorganisasikan kejadian menjadi sebuah narasi:



“Dulu aku seperti ini. Kemudian sesuatu terjadi. Setelah itu aku berubah. Sekarang aku menjadi seperti ini.”



Nama baru dapat menjadi bagian dari narasi tersebut.



Misalnya:



“Ketika masih menggunakan nama lama, aku hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ketika mulai menggunakan nama baru, aku belajar menentukan hidupku sendiri.”



Sekali lagi, nama tersebut bukan penyebab tunggal perubahan.



Namun ia dapat menjadi simbol yang membantu seseorang mempertahankan cerita baru tentang dirinya.



Dan cerita tentang diri sendiri sangat penting karena dapat memengaruhi tujuan, keputusan, serta perilaku.



7. Perubahan kecil pada identitas dapat memicu perubahan perilaku yang lebih besar



Ini mungkin alasan yang paling menarik.



Sering kali perubahan hidup tidak dimulai dari keputusan yang sangat besar.



Perubahan dapat dimulai dari sesuatu yang kecil.



Seseorang mulai menggunakan nama baru.



Kemudian ia mulai memperkenalkan dirinya secara berbeda.



Ia masuk ke lingkungan baru.



Ia bertemu orang-orang baru.



Ia merasa lebih percaya diri.



Ia mulai mencoba hal-hal yang sebelumnya tidak berani dilakukan.



Ia mendapatkan pengalaman baru.



Pengalaman baru menghasilkan keyakinan baru tentang dirinya.



Keyakinan baru kemudian memengaruhi keputusan berikutnya.



Akhirnya, rangkaian keputusan kecil tersebut dapat menghasilkan kehidupan yang sangat berbeda.



Dengan kata lain:



Nama baru → identitas baru → perilaku baru → pengalaman baru → keputusan baru → arah hidup baru.



Tentu saja, rangkaian ini tidak selalu terjadi.



Tetapi secara psikologis, perubahan identitas memang dapat berhubungan dengan perubahan perilaku.



Inilah sebabnya perubahan nama panggilan kadang terasa jauh lebih signifikan daripada yang terlihat dari luar.



Bukan karena nama memiliki kekuatan supernatural.



Tetapi karena manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi oleh makna, identitas, kebiasaan, dan interaksi sosial.



Jadi, Apakah Mengganti Nama Panggilan Benar-Benar Bisa Mengubah Hidup?



Jawabannya perlu dibuat hati-hati.



Mengganti nama panggilan tidak memiliki kekuatan ajaib untuk mengubah nasib.



Tidak ada alasan ilmiah untuk percaya bahwa seseorang otomatis menjadi sukses, kaya, beruntung, atau memiliki kehidupan lebih baik hanya karena mengganti nama panggilan.



Namun, perubahan nama dapat mempunyai makna psikologis.



Jika nama baru membuat seseorang merasa lebih autentik, lebih memiliki kendali, lebih percaya diri, atau lebih terhubung dengan identitas yang ingin dibangun, perubahan tersebut dapat memengaruhi perilakunya.



Dan perilakulah yang pada akhirnya lebih mungkin mengubah perjalanan hidup.



Misalnya seseorang mengganti nama panggilan karena ingin meninggalkan citra lama.



Ia kemudian mulai:



membangun lingkungan sosial baru,

menetapkan batasan,

belajar keterampilan baru,

memperbaiki cara berkomunikasi,

mengambil peluang,

dan membuat keputusan yang berbeda.



Lima atau sepuluh tahun kemudian, hidupnya mungkin memang terlihat sangat berbeda.



Tetapi yang mengubah hidup bukan sekadar nama baru.



Nama tersebut menjadi bagian dari proses perubahan.



Jangan Mengganti Nama Hanya untuk Melarikan Diri dari Diri Sendiri



Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan.



Mengganti nama panggilan dapat menjadi pengalaman yang positif jika dilakukan sebagai bentuk ekspresi diri.



Tetapi perubahan tersebut tidak otomatis menyelesaikan masalah psikologis.



Jika seseorang merasa tidak berharga, misalnya, mengganti nama saja tidak akan menghilangkan sumber perasaan tersebut.



Jika seseorang memiliki trauma, konflik keluarga, kecemasan, atau masalah hubungan, nama baru juga bukan pengganti bantuan profesional.



Karena itu, pertanyaan yang lebih menarik bukan:



“Apakah nama baruku akan mengubah hidupku?”



Melainkan:



“Versi diriku seperti apa yang ingin aku bangun setelah menggunakan nama ini?”



Pertanyaan kedua membuat perubahan nama menjadi sesuatu yang lebih bermakna.



Nama Baru, Identitas Baru, Pilihan Baru?



Pada akhirnya, nama hanyalah sebuah nama.



Tetapi manusia memberikan makna pada sesuatu.



Sebuah nama dapat menjadi kenangan. Bisa menjadi identitas. Bisa menjadi simbol keluarga. Bisa menjadi pengingat masa lalu. Dan bagi sebagian orang, nama baru dapat menjadi simbol keberanian untuk memasuki fase kehidupan yang berbeda.



Jika kamu memilih nama panggilan baru, mungkin yang paling penting bukan nama apa yang kamu pilih.



Yang lebih penting adalah apa arti nama tersebut bagi dirimu.



Apakah nama itu mengingatkanmu pada keberanian?



Kebebasan?



Kedewasaan?



Versi dirimu yang lebih autentik?



Atau mungkin sebuah kehidupan yang ingin kamu mulai dari sekarang?



Pada akhirnya, perubahan hidup tidak terjadi hanya karena seseorang dipanggil dengan nama yang berbeda.



Perubahan terjadi ketika cara seseorang melihat dirinya mulai berubah, lalu diikuti oleh keputusan dan perilaku yang berbeda.



Dan terkadang, sebuah nama baru hanyalah langkah kecil pertama yang membuat seseorang berani mengatakan:



