Psikolog Ungkap 4 Kebiasaan yang Menandakan Seseorang Akan Melejit di Dunia Kerja

JawaPos.Com - Perjalanan karier sering kali terlihat seperti hasil dari keberuntungan atau kesempatan yang datang di waktu yang tepat.

Namun, di balik kesuksesan yang tampak di permukaan, terdapat pola kebiasaan yang terbentuk secara konsisten.

Kebiasaan inilah yang perlahan membangun fondasi kuat, memungkinkan seseorang berkembang lebih cepat dibandingkan yang lain.

Dalam dunia kerja yang penuh persaingan, kemampuan teknis saja tidak selalu cukup.

Cara berpikir, sikap terhadap tantangan, serta kebiasaan sehari-hari memainkan peran besar dalam menentukan arah perkembangan karier.

Banyak orang bekerja keras, tetapi tidak semua mampu melesat dengan kecepatan yang sama.

Pengamatan dari berbagai perspektif psikologi menunjukkan bahwa individu yang mengalami lonjakan karier biasanya memiliki kebiasaan tertentu yang membedakan mereka.

Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat kebiasaan yang sering ditemukan pada mereka yang diprediksi akan melejit di dunia kerja.

1. Selalu Mencari Cara untuk Belajar, Bahkan di Tengah Kesibukan

Kesibukan sering menjadi alasan untuk berhenti belajar. Namun, individu yang berkembang pesat justru memandang belajar sebagai bagian dari rutinitas, bukan beban tambahan.

Mereka tidak menunggu waktu luang, tetapi menciptakan ruang untuk terus memperkaya diri.

Belajar tidak selalu dalam bentuk formal. Membaca, mengamati, berdiskusi, hingga mencoba hal baru menjadi cara untuk meningkatkan kemampuan. Setiap pengalaman dijadikan sebagai sumber pengetahuan.

Kebiasaan ini membuat mereka selalu selangkah lebih maju. Ketika lingkungan berubah, mereka sudah memiliki bekal untuk beradaptasi.