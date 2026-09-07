Bukan Cuma Gaji, ini 3 Hal yang Dicari Gen Z di Dunia Kerja

Ilustrasi Gen Z bekerja. (Magnific - Freepik)
JawaPos.com - Dunia kerja mengalami perubahan seiring bergesernya ekspektasi generasi muda terhadap pekerjaan. Bagi Gen Z dan milenial, pekerjaan kini tidak hanya dinilai dari besaran gaji, tetapi juga dari makna, kesempatan berkembang, dan keseimbangan kehidupan personal.
Perubahan tersebut tercermin dalam Deloitte Global Gen Z & Millennial Survey 2025. Survei itu menunjukkan bahwa generasi muda semakin mempertimbangkan tiga aspek dalam membangun karier, yakni money, meaning, dan well-being.
Bahkan, sembilan dari 10 Gen Z dan milenial menyebut pekerjaan yang memiliki purpose menjadi salah satu faktor penting bagi kepuasan kerja dan kesejahteraan mereka.
Artinya, kompensasi tetap menjadi pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya faktor ketika generasi muda memilih maupun mempertahankan pekerjaan.
1. Money: Gaji dan keamanan finansial
Aspek finansial tetap menjadi bagian penting dalam keputusan karier. Penghasilan yang kompetitif dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memberikan rasa aman secara finansial.
Namun, generasi muda semakin melihat kompensasi sebagai bagian dari paket yang lebih luas. Mereka juga mempertimbangkan apakah pekerjaan yang dijalani memberikan prospek karier dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.
2. Meaning: Pekerjaan yang punya makna
Bagi generasi muda, pekerjaan juga semakin dikaitkan dengan tujuan yang lebih besar. Mereka ingin mengetahui bagaimana pekerjaan yang dilakukan setiap hari memberikan dampak, baik bagi perusahaan maupun masyarakat.
Kecenderungan tersebut membuat purpose atau makna pekerjaan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam membangun karier.
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Jawa Pos
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