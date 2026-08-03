Tak Cuma IPK, Penguasaan AI Jadi Bekal Penting Lulusan Perguruan Tinggi Masuk Dunia Kerja



Ilustrasi lulusan perguruan tinggi. (Istimewa) JawaPos.com - Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin mengubah lanskap dunia kerja. Di berbagai sektor industri, perusahaan kini tidak hanya mencari lulusan dengan nilai akademik yang baik, tetapi juga individu yang mampu memanfaatkan teknologi, beradaptasi dengan transformasi digital, serta memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan AI.

Perubahan tersebut ikut memengaruhi cara calon mahasiswa memilih perguruan tinggi. Selain mempertimbangkan program studi dan reputasi akademik, banyak yang kini mencari kampus yang mampu membekali mahasiswa dengan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Fenomena itu terlihat dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Binus University. Mereka mengikuti berbagai tahap, mulai dari konsultasi, seleksi, hingga memperoleh informasi mengenai program studi dan peluang pendidikan yang tersedia.

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Seperti diketahui di Binus sendiri terdapat program beasiswa yang nilainya mencapai 100 persen sehingga menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian calon mahasiswa.

Di tengah pesatnya perkembangan AI, kebutuhan dunia kerja juga terus berubah. Karena itu, kualitas pembelajaran, kedekatan dengan industri, serta kesempatan memperoleh pengalaman internasional menjadi sejumlah aspek yang kini semakin diperhatikan oleh calon mahasiswa dan orang tua saat menentukan pilihan perguruan tinggi.

Perubahan kebutuhan tersebut mendorong berbagai perguruan tinggi melakukan penyesuaian. Salah satunya melalui penguatan kurikulum yang memasukkan teknologi digital dan AI sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mempersiapkan lulusan menghadapi tuntutan industri.

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Rektor Binus University Nelly mengatakan, tingginya minat masyarakat menunjukkan semakin besarnya kebutuhan akan pendidikan tinggi yang mampu menjawab tantangan masa depan. "Kami melihat semakin banyak generasi muda yang memiliki aspirasi besar untuk berkembang di tingkat global," ujar dia.

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, universitas sendiri telah mengintegrasikan pembelajaran berbasis AI dan transformasi digital ke dalam ekosistem pendidikannya. Langkah tersebut dipadukan dengan kolaborasi bersama industri agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja.