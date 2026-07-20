7 Shio yang Berpotensi Bersinar di Dunia Kerja, Karier Melesat dan Rezeki Bertambah

Ilustrasi shio yang beruntung soal finansial (Magnific)
JawaPos.com – Berdasarkan ramalan astrologi Tiongkok, sejumlah shio diprediksi akan memasuki fase yang lebih menjanjikan dalam perjalanan karier dan keuangan. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka disebut memiliki peluang untuk meraih kemajuan, memperoleh pengakuan atas kerja keras, hingga menikmati kondisi finansial yang semakin baik.
Periode akhir Juli 2026 diyakini menjadi momentum positif yang membuka berbagai kesempatan baru. Mulai dari peluang promosi jabatan, tanggung jawab yang lebih besar, hingga bertambahnya sumber penghasilan disebut berpotensi menghampiri beberapa shio yang mampu memanfaatkan peluang dengan baik.
Mengutip ulasan dari Horoscope, berikut tujuh shio yang diprediksi memasuki fase puncak karier sekaligus menikmati peningkatan rezeki pada akhir Juli 2026. Apakah shio Anda termasuk dalam daftar?
1. Macan
Shio Macan akan memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik.
Banyak ide yang muncul sekarang akan terbukti bermanfaat di kemudian hari.
Terobosan nyata Anda masih di depan.
2. Kelinci
Shio Kelinci akan sangat peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar.
Perhatian lebih perlu diberikan pada urusan keluarga dan rumah tangga.
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