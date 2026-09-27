Lapar Tengah Malam? Coba Resep Nasi Goreng Teri Cabe Ijo yang Praktis dan Nikmat

JawaPos.com - Nasi goreng merupakan salah satu hidangan praktis yang sering menjadi pilihan ketika rasa lapar datang dan ingin segera menyantap makanan yang lezat. Dengan tambahan berbagai bahan, nasi goreng sederhana pun dapat diubah menjadi menu yang lebih istimewa.
Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah nasi goreng teri cabe ijo. Gurihnya ikan teri berpadu dengan sensasi pedas dan segar dari cabai hijau, sementara tambahan ayam dan sayuran membuat cita rasanya semakin beragam.
Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi goreng teri cabe ijo yang bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.
40 gram cabai hijau keriting
5 siung bawang putih
30 gram cabai hijau besar
40 gram wortel
50 gram bawang bombai
50 gram ikan teri
30 gram paha ayam, potong kecil
Nasi putih secukupnya
2 sdm saus tiram
Garam secukupnya
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