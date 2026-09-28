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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 29 September 2026 | 03.59 WIB

Resep Nasi Goreng Bakso, Gurih Pedas dengan Nasi Pera

Potret nasi goreng bakso dengan nasi pera, telur, sawi, dan tauge. (instagram.com/@firhanmci6) - Image

Potret nasi goreng bakso dengan nasi pera, telur, sawi, dan tauge. (instagram.com/@firhanmci6)

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu menu praktis yang bisa dibuat dengan berbagai isian sesuai selera. Salah satu pilihan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa adalah nasi goreng bakso dengan tambahan telur dan sayuran.

Resep nasi goreng bakso kali ini dibagikan oleh akun Instagram @firhanmci6. Dalam unggahannya, ia menyebut nasi goreng dengan isian bakso sebagai salah satu pilihan yang enak untuk dibuat di rumah, selain menggunakan ati ampela.

Menggunakan nasi pera menjadi salah satu kunci dalam resep ini. Nasi kemudian dimasak bersama bakso, telur, sawi, tauge, dan daun bawang, lalu dibumbui dengan perpaduan saus tiram, kecap ikan, kecap manis, serta kecap asin hitam pekat.

Bahan
500 gram nasi pera
10 butir bakso
1 butir telur
1 genggam sawi
1 genggam tauge
1 batang daun bawang
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap ikan
2 sdm kecap manis
1 sdm kecap asin hitam pekat
½ sdt lada
½ sdt kaldu ayam bubuk

Bumbu chop:
4 siung bawang merah
8 siung bawang putih
6 buah cabai rawit hijau
6 buah cabai merah keriting

Cara Pembuatan
1. Siapkan nasi pera dan pastikan nasi tidak menggumpal agar lebih mudah dimasak. Potong bakso dan daun bawang sesuai selera, lalu siapkan sawi serta tauge.
2. Cincang atau chop bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, dan cabai merah keriting hingga menjadi bumbu.
3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu chop hingga harum dan matang.
4. Masukkan bakso, lalu aduk dan masak hingga bakso tercampur rata dengan bumbu.
5. Pecahkan telur ke dalam wajan. Aduk hingga telur matang dan tercampur bersama bakso serta bumbu.
6. Masukkan nasi pera, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
7. Tambahkan saus tiram, kecap ikan, kecap manis, dan kecap asin hitam pekat. Bumbui dengan lada serta kaldu ayam bubuk.
8. Masukkan sawi, tauge, dan daun bawang. Aduk kembali dan masak hingga sayuran matang serta bumbu merata pada nasi.
9. Koreksi rasa. Jika sudah sesuai, angkat nasi goreng bakso dan sajikan selagi hangat.

Nasi goreng bakso ini bisa menjadi pilihan praktis ketika ingin membuat menu yang mengenyangkan tanpa membutuhkan banyak bahan. Perpaduan bakso dan telur memberikan isian yang gurih, sementara sawi dan tauge menambah tekstur pada nasi goreng.

Dengan bumbu cabai, saus tiram, kecap ikan, dan kecap manis, nasi goreng sederhana ini tetap punya rasa yang kuat. Cocok disajikan sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam di rumah.

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Editor: Novia Tri Astuti
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