Resep Seblak Kerupuk Bawang Viral, Pedas Kenyal dengan Bumbu Kencur

JawaPos.com - Seblak identik dengan kerupuk kenyal dan bumbu kencur yang pedas. Kalau ingin membuat versi yang lebih praktis di rumah, Seblak Kerupuk Bawang dari Instagram @kokiku.idn bisa menjadi pilihan karena bahan utamanya cukup sederhana.

Dikutip dari Instagram @kokiku.idn, resep ini hanya menggunakan Kerupuk Bawang sebagai bahan utama. Kerupuk direbus terlebih dahulu hingga teksturnya menjadi kenyal, kemudian dicampurkan dengan bumbu halus dari bawang putih, kencur, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, gula, dan garam.

Ada satu teknik yang menjadi bagian penting dalam resep ini, yaitu menyiram bumbu halus dengan minyak goreng yang benar-benar panas. Setelah itu, kerupuk rebus dimasukkan dan diaduk hingga bumbu merata serta meresap.

Bahan

Bahan Utama:

Kerupuk Bawang secukupnya

Minyak goreng panas secukupnya

Bumbu Halus:

1 siung bawang putih

1 buah kencur kecil

5 buah cabai rawit merah

14 buah cabai rawit hijau

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan bawang putih, kencur, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, gula, dan garam. Masukkan seluruh bahan ke dalam blender atau chopper.

2. Haluskan semua bahan hingga menjadi bumbu yang tercampur rata. Tingkat kehalusan bumbu dapat disesuaikan dengan selera.

3. Rebus Kerupuk Bawang dalam air hingga teksturnya berubah menjadi kenyal. Setelah mencapai tekstur yang diinginkan, angkat dan tiriskan.

4. Masukkan bumbu halus ke dalam mangkuk atau wadah tahan panas. Panaskan minyak goreng hingga benar-benar panas.

5. Tuangkan minyak panas langsung ke atas bumbu halus. Aduk hingga bumbu tercampur dengan minyak dan aromanya keluar.

6. Masukkan kerupuk bawang yang sudah direbus dan ditiriskan ke dalam bumbu. Aduk hingga seluruh permukaan kerupuk terlapisi bumbu secara merata.

7. Pastikan bumbu sudah tercampur dan meresap dengan baik. Seblak Kerupuk Bawang siap disajikan.

Seblak Kerupuk Bawang ini bisa menjadi alternatif bagi pencinta seblak yang ingin membuat camilan pedas tanpa harus menyiapkan banyak topping. Tekstur kerupuk yang kenyal berpadu dengan bumbu kencur dan cabai yang pedas serta aromatik.

Dengan proses yang sederhana, resep dari @kokiku.idn juga cocok dicoba saat ingin membuat camilan sendiri di rumah. Tinggal rebus kerupuk, siapkan bumbu, lalu gunakan teknik siram minyak panas sebelum semuanya dicampur menjadi satu.