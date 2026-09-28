Resep Cheese Hamburg, Daging Juicy Isi Mozzarella Tinggi Protein

JawaPos.com - Sedang ingin makan olahan daging yang gurih dan cheesy tetapi tetap ingin menyesuaikannya dengan menu diet? Cheese hamburg bisa menjadi salah satu pilihan yang praktis untuk dicoba di rumah. Hidangan ini dibuat dari daging sapi giling tanpa lemak dengan isian mozzarella yang meleleh di bagian tengah.

Resep cheese hamburg ini dibagikan oleh akun Instagram @fevepar. Hanya menggunakan beberapa bahan utama, adonan daging dibagi menjadi enam bagian, kemudian masing-masing diisi mozzarella sebelum dimasak hingga bagian luarnya kecokelatan.

Selain daging sapi dan keju, adonan hamburg menggunakan telur, bawang bombai, dan bawang putih untuk memberikan rasa gurih. Berdasarkan estimasi dari sumber, satu resep cheese hamburg memiliki total sekitar 784 kalori dengan kandungan protein sekitar 85-87 gram.

Bahan

300 gram daging sapi giling tanpa lemak

1 butir telur kecil

1 buah bawang bombai besar, cincang halus

3 siung bawang putih, cincang atau haluskan

60 gram mozzarella

5 gram mentega atau butter

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Cara Pembuatan

1. Tumis bawang bombai dan bawang putih hingga matang dan harum. Sisihkan sebentar.

2. Campurkan daging sapi giling, telur, bawang bombai, bawang putih, garam, dan lada. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Bagi adonan daging menjadi enam bagian dengan ukuran yang kurang lebih sama.

4. Pipihkan satu bagian adonan, kemudian beri mozzarella di bagian tengahnya.

5. Tutup adonan dan bentuk kembali menjadi bulat atau pipih. Pastikan mozzarella tertutup rapat oleh daging agar tidak mudah keluar saat dimasak.

6. Panaskan cast iron atau wajan. Tambahkan 5 gram mentega atau butter.

7. Masak cheese hamburg menggunakan api sedang hingga kedua sisinya kecokelatan dan daging matang sempurna. Bolak-balik agar tingkat kematangannya merata.

8. Setelah matang, angkat dan diamkan sebentar. Langkah ini membantu keju di dalam tetap lumer tanpa langsung tumpah ketika hamburg dipotong.

Cheese hamburg menawarkan perpaduan daging sapi yang gurih dengan mozzarella yang lumer di bagian tengah. Tekstur luarnya yang kecokelatan juga membuat hidangan ini semakin menggugah selera.

Dengan pembagian menjadi enam buah, resep ini bisa menjadi pilihan lauk berbahan daging yang praktis untuk disiapkan. Menurut estimasi nutrisi dari @fevepar, total resep mengandung sekitar 784 kalori dan 85-87 gram protein.