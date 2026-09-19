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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 19 September 2026 | 20.58 WIB

Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Waffle Empuk dan Ringan di Rumah

Resep untuk Membuat Waffle yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Waffle menjadi salah satu sajian yang mudah disukai karena mempunyai tekstur khas. Bagian luarnya dapat terasa renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan ringan.

Makanan ini tidak hanya cocok untuk sarapan. Waffle juga bisa menjadi pilihan camilan sore maupun hidangan penutup. Rasanya semakin nikmat ketika disajikan bersama berbagai topping, seperti potongan buah, madu, cokelat, atau es krim.

Untuk mendapatkan waffle dengan tekstur yang empuk dan fluffy, komposisi bahan serta proses pemanggangan perlu diperhatikan. Keseimbangan tepung, cairan, dan bahan pengembang berpengaruh terhadap hasil akhir adonan.

Selain itu, cetakan yang sudah cukup panas dan penggunaan suhu yang tepat membantu menghasilkan permukaan waffle yang matang kecokelatan tanpa membuat bagian dalamnya kering.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep waffle praktis yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 120 gram tepung terigu serbaguna

  • 20 gram tepung maizena

  • 3 gram ragi

  • ½ sendok teh garam

  • ½ sendok teh baking powder

  • 240 ml susu

  • 60 gram mentega Wijsman

  • ½ butir telur

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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