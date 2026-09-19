Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Waffle Empuk dan Ringan di Rumah

JawaPos.com – Waffle menjadi salah satu sajian yang mudah disukai karena mempunyai tekstur khas. Bagian luarnya dapat terasa renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan ringan.
Makanan ini tidak hanya cocok untuk sarapan. Waffle juga bisa menjadi pilihan camilan sore maupun hidangan penutup. Rasanya semakin nikmat ketika disajikan bersama berbagai topping, seperti potongan buah, madu, cokelat, atau es krim.
Untuk mendapatkan waffle dengan tekstur yang empuk dan fluffy, komposisi bahan serta proses pemanggangan perlu diperhatikan. Keseimbangan tepung, cairan, dan bahan pengembang berpengaruh terhadap hasil akhir adonan.
Selain itu, cetakan yang sudah cukup panas dan penggunaan suhu yang tepat membantu menghasilkan permukaan waffle yang matang kecokelatan tanpa membuat bagian dalamnya kering.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep waffle praktis yang dapat dicoba di rumah.
120 gram tepung terigu serbaguna
20 gram tepung maizena
3 gram ragi
½ sendok teh garam
½ sendok teh baking powder
240 ml susu
60 gram mentega Wijsman
½ butir telur
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