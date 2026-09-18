Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 19 September 2026 | 05.07 WIB

Resep Tumis Tuna Kacang Panjang, Menu Praktis Saat Waktu Mepet

Potret tumis tuna kacang panjang yang dipadukan dengan bawang dan cabai. (Sumber: instagram.com/@deltafoodsid) - Image

Potret tumis tuna kacang panjang yang dipadukan dengan bawang dan cabai. (Sumber: instagram.com/@deltafoodsid)

JawaPos.com - Jam makan sudah dekat, tetapi waktu untuk memasak justru terbatas? Tumis tuna dengan kacang panjang bisa menjadi salah satu pilihan menu yang praktis untuk dibuat di rumah. Bahan-bahannya sederhana dan proses memasaknya juga tidak membutuhkan banyak langkah.

Dikutip dari Instagram @deltafoodsid, resep ini menggunakan tuna kaleng sebagai bahan utama yang dipadukan dengan kacang panjang. Tumisan kemudian diberi bumbu berupa bawang merah, bawang putih, cabai rawit, garam, kaldu jamur, dan lada putih untuk menghasilkan rasa gurih serta pedas.

Selain cocok untuk menu makan sehari-hari, tumis tuna kacang panjang juga bisa menjadi inspirasi bagi yang sedang mencari ide masakan saat jadwal sedang padat. Tuna kaleng dapat membantu mempersingkat waktu persiapan sehingga proses memasak menjadi lebih sederhana.

Bahan
2 kaleng tuna
100 gram kacang panjang
6 siung bawang merah
6 siung bawang putih
10 cabai rawit
½ sdt garam
1 sdt kaldu jamur bubuk
½ sdt lada putih bubuk
Minyak secukupnya untuk menumis

Cara Pembuatan
1. Cuci kacang panjang, kemudian potong-potong sesuai selera. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.
2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
3. Masukkan cabai rawit, lalu aduk bersama tumisan bawang.
4. Tambahkan kacang panjang dan tumis hingga mulai layu.
5. Masukkan tuna kaleng, kemudian aduk hingga tuna tercampur rata dengan tumisan.
6. Bumbui dengan garam, kaldu jamur bubuk, dan lada putih bubuk. Aduk kembali hingga semua bahan dan bumbu tercampur rata.
7. Masak hingga kacang panjang mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, kemudian koreksi rasa.
8. Angkat dan sajikan Tumis Tuna Kacang Panjang selagi hangat bersama nasi.

Tumis Tuna Kacang Panjang bisa menjadi solusi sederhana ketika ingin tetap menyiapkan makanan sendiri di tengah waktu yang terbatas. Perpaduan tuna, kacang panjang, bawang, dan cabai menghasilkan lauk yang praktis dengan rasa gurih dan pedas, tanpa membutuhkan proses memasak yang panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Sate Ayam Kari ala Timur Tengah, Kaya Rempah dan Praktis - Image
Kuliner

Resep Sate Ayam Kari ala Timur Tengah, Kaya Rempah dan Praktis

Sabtu, 19 September 2026 | 04.48 WIB

Resep Crispy Potato Cheese, Camilan Kentang Isi Smoked Beef dan Keju - Image
Kuliner

Resep Crispy Potato Cheese, Camilan Kentang Isi Smoked Beef dan Keju

Sabtu, 19 September 2026 | 04.35 WIB

Resep Roti Gulung Sosis Mozzarella, Camilan Praktis Tanpa Digoreng - Image
Kuliner

Resep Roti Gulung Sosis Mozzarella, Camilan Praktis Tanpa Digoreng

Sabtu, 19 September 2026 | 04.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore