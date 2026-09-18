Resep Tumis Tuna Kacang Panjang, Menu Praktis Saat Waktu Mepet

Potret tumis tuna kacang panjang yang dipadukan dengan bawang dan cabai. (Sumber: instagram.com/@deltafoodsid)
JawaPos.com - Jam makan sudah dekat, tetapi waktu untuk memasak justru terbatas? Tumis tuna dengan kacang panjang bisa menjadi salah satu pilihan menu yang praktis untuk dibuat di rumah. Bahan-bahannya sederhana dan proses memasaknya juga tidak membutuhkan banyak langkah.
Dikutip dari Instagram @deltafoodsid, resep ini menggunakan tuna kaleng sebagai bahan utama yang dipadukan dengan kacang panjang. Tumisan kemudian diberi bumbu berupa bawang merah, bawang putih, cabai rawit, garam, kaldu jamur, dan lada putih untuk menghasilkan rasa gurih serta pedas.
Selain cocok untuk menu makan sehari-hari, tumis tuna kacang panjang juga bisa menjadi inspirasi bagi yang sedang mencari ide masakan saat jadwal sedang padat. Tuna kaleng dapat membantu mempersingkat waktu persiapan sehingga proses memasak menjadi lebih sederhana.
Bahan
2 kaleng tuna
100 gram kacang panjang
6 siung bawang merah
6 siung bawang putih
10 cabai rawit
½ sdt garam
1 sdt kaldu jamur bubuk
½ sdt lada putih bubuk
Minyak secukupnya untuk menumis
Cara Pembuatan
1. Cuci kacang panjang, kemudian potong-potong sesuai selera. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.
2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
3. Masukkan cabai rawit, lalu aduk bersama tumisan bawang.
4. Tambahkan kacang panjang dan tumis hingga mulai layu.
5. Masukkan tuna kaleng, kemudian aduk hingga tuna tercampur rata dengan tumisan.
6. Bumbui dengan garam, kaldu jamur bubuk, dan lada putih bubuk. Aduk kembali hingga semua bahan dan bumbu tercampur rata.
7. Masak hingga kacang panjang mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, kemudian koreksi rasa.
8. Angkat dan sajikan Tumis Tuna Kacang Panjang selagi hangat bersama nasi.
Tumis Tuna Kacang Panjang bisa menjadi solusi sederhana ketika ingin tetap menyiapkan makanan sendiri di tengah waktu yang terbatas. Perpaduan tuna, kacang panjang, bawang, dan cabai menghasilkan lauk yang praktis dengan rasa gurih dan pedas, tanpa membutuhkan proses memasak yang panjang.
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Jawa Pos
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