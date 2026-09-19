Resep Burnt Cheese Toast, Roti Tawar dengan Topping Keju Panggang

JawaPos.com- Roti tawar bisa menjadi camilan yang lebih menarik hanya dengan tambahan topping sederhana. Salah satunya Burnt Cheese Toast, olahan roti dengan lapisan keju creamy yang dipanggang hingga permukaannya berubah kecokelatan.

Dikutip dari Instagram @hulyatirfani, resep ini menggunakan keju oles sebagai bahan utama topping. Keju tersebut dimasak bersama margarin, maizena, susu kental manis, susu UHT, dan sedikit garam hingga mengental sebelum dioleskan ke atas roti tawar.

Setelah topping keju siap, roti kemudian dipanggang hingga permukaannya terlihat matang dan kecokelatan. Hasil akhirnya cocok disantap sebagai camilan, terutama ketika ingin mengolah roti tawar dengan cara yang berbeda.

Resep Burnt Cheese Toast juga tidak membutuhkan banyak bahan. Proses pembuatannya cukup dimulai dengan memasak campuran topping hingga kental, mengoleskannya ke roti, kemudian memanggangnya menggunakan oven.

Bahan

90 gram keju oles

1 sdm margarin

1 sdm tepung maizena

Sejumput garam

2 sdm susu kental manis

200 ml susu UHT

4 lembar roti tawar

Cara Pembuatan

1. Siapkan panci atau wajan, kemudian masukkan keju oles, margarin, tepung maizena, garam, susu kental manis, dan susu UHT.

2. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

3. Masak campuran tersebut sambil terus diaduk hingga teksturnya mengental. Setelah topping keju mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan api.

4. Siapkan empat lembar roti tawar di atas loyang.

5. Oleskan campuran keju yang sudah mengental secara merata di atas permukaan masing-masing roti.

6. Panggang roti menggunakan oven hingga topping keju matang dan bagian atasnya berubah kecokelatan. Dalam resep @hulyatirfani, roti dipanggang pada suhu sekitar 190-300 derajat Celsius selama 25-30 menit. Suhu dan waktu dapat disesuaikan dengan karakter oven yang digunakan.

7. Setelah permukaan keju terlihat kecokelatan, keluarkan roti dari oven dan biarkan sedikit dingin sebelum disajikan.

Burnt Cheese Toast bisa menjadi pilihan ketika stok roti tawar di rumah ingin diolah menjadi camilan yang berbeda. Topping keju yang creamy sebelum dipanggang memberikan tekstur dan rasa yang lebih kaya dibandingkan roti tawar biasa.

Dengan bahan yang relatif sederhana dan proses pembuatan yang mudah, resep ini cocok dicoba untuk camilan di rumah. Sajikan Burnt Cheese Toast selagi hangat untuk menikmati perpaduan roti dan topping keju panggang yang gurih dan manis.