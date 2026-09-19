Tak Butuh Teknik Rumit, Begini Resep Odading Tanpa Ragi dan Ulen Lama

JawaPos.com – Odading merupakan salah satu jajanan khas Bandung yang sempat menjadi perbincangan luas. Camilan berbahan dasar tepung terigu ini sekilas menyerupai roti goreng dengan bagian luar berwarna kecokelatan.
Biasanya, odading diberi taburan wijen di permukaannya. Saat digoreng dengan tepat, bagian luarnya terasa renyah sementara bagian dalamnya tetap lembut.
Odading juga cocok dinikmati sebagai teman minum teh atau kopi. Menariknya, camilan ini dapat dibuat sendiri di rumah dengan cara yang relatif sederhana.
Bagi yang ingin mencoba, ada resep odading tanpa ragi yang tidak mengharuskan adonan diuleni sampai benar-benar kalis. Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.
Berikut bahan serta langkah membuat odading yang bisa dicoba di rumah.
280 gram tepung terigu protein sedang
1¼ sendok teh baking powder
½ sendok teh baking soda
1 butir telur
110 gram susu cair
20 ml minyak
4½ sendok makan gula
½ sendok teh garam
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Jawa Pos
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