6 Olahan Tempe yang Mudah Dicoba di Rumah, Menu Sehat Kaya Protein

JawaPos.com - Olahan tempe menjadi salah satu menu makanan yang tak hanya mudah dibuat tapi juga sehat karena kaya akan protein.

Tempe juga mengandung serat, kalsium, zat besi, vitamin, serta sejumlah senyawa hasil fermentasi kedelai. Tak heran jika tempe menjadi salah satu pilihan sumber protein yang murah dan sehat.

Kementerian kesehatan menyebut tempe memiliki berbagai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Bahan makanan hasil fermentasi kedelai ini dapat dikreasikan menjadi berbagai hidangan. Mulai dari makanan tradisional hingga menu yang terinspirasi dari kuliner mancanegara.

Berikut enam kreasi olahan tempe yang lezat dan mudah dicoba di rumah.

1. Tempe Mendoan

Tempe mendoan menjadi salah satu olahan tempe yang populer di Indonesia. Tempe diiris tipis, kemudian dilapisi adonan tepung yang telah dicampur dengan berbagai bumbu.

Bawang putih, merica, dan daun jeruk purut dapat digunakan untuk memberikan aroma serta rasa yang khas. Tempe kemudian digoreng hingga matang dengan tekstur yang masih lembut. Sajian ini dapat dinikmati bersama sambal kecap atau cabai.

2. Tempe Bacem

Bagi pecinta manis dan gurih, tempe bacem dapat menjadi pilihan. Tempe dimasak bersama campuran gula merah, bawang putih, daun salam, serta kecap hingga bumbu meresap.

Setelah direbus bersama bumbu, tempe dapat langsung disajikan atau digoreng kembali. Proses tersebut membuat bagian luarnya lebih kering dengan rasa manis dan gurih yang semakin kuat.

3. Tempe Gyoza

Tempe juga dapat dikreasikan menjadi isian gyoza yang terinspirasi dari kuliner Jepang. Tempe dicincang atau dihaluskan, kemudian dicampur dengan jahe dan bawang sebagai bahan isian.

Adonan tersebut kemudian dibungkus menggunakan kulit gyoza yang dimasak hingga matang. Kreasi ini dapat menjadi pilihan bagi yang ingin menikmati gyoza dengan isian berbahan protein nabati.

4. Tempe Katsu

Tempe katsu dapat menjadi pilihan bagi yang menyukai makanan dengan tekstur renyah. Tempe dipotong dalam ukuran lebih tebal, kemudian dilapisi tepung roti sebelum digoreng hingga berwarna keemasan.

Bagian luar tempe yang renyah dapat disajikan bersama saus katsu. Perpaduan tersebut memberikan tampilan dan cita rasa berbeda dari olahan tempe pada umumnya.

5. Tempe Bolognese

Tempe juga dapat dipadukan dengan hidangan khas Italia, salah satunya spaghetti bolognese. Dalam kreasi ini, tempe yang telah sedikit dihaluskan digunakan sebagai pengganti daging cincang.

Tempe kemudian dimasak bersama tomat, bawang bombai, bawang putih, dan oregano. Saus tersebut selanjutnya disajikan bersama spaghetti untuk menghasilkan perpaduan makanan lokal dan Barat.

6. Burger Tempe

Kreasi berikutnya adalah burger tempe. Tempe dihaluskan dan dicampur dengan bahan serta bumbu sebelum dibentuk menjadi patty.

Patty tempe kemudian dimasak hingga matang dan disajikan bersama roti burger. Tambahan sayuran, saus atau bahan pelengkap lain sesuai selera untuk menghasilkan burger dengan cita rasa yang berbeda.