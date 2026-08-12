Jangan Berlebihan, Ini 6 Dampak Terlalu Banyak Makan Protein bagi Tubuh

JawaPos.com – Protein merupakan salah satu zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi ini berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan, termasuk mendukung pemulihan otot setelah aktivitas fisik.

Namun, bukan berarti semakin banyak protein yang dikonsumsi akan semakin baik. Kebutuhan protein setiap orang berbeda-beda, bergantung pada usia, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta tujuan masing-masing.

Masalah dapat muncul ketika seseorang mengonsumsi protein secara berlebihan secara terus-menerus, terlebih jika pola makan tersebut membuat asupan serat, buah, sayuran, dan sumber nutrisi lainnya menjadi berkurang.

Menurut Cleveland Clinic, konsumsi protein berlebihan dapat berkaitan dengan sejumlah keluhan, seperti bau mulut, dehidrasi, gangguan pencernaan, kelebihan kalori, hingga masalah pada ginjal, terutama pada orang yang sudah memiliki gangguan ginjal.

Berikut enam dampak yang perlu diperhatikan.

1. Dapat Membebani Ginjal Protein yang dikonsumsi akan diolah tubuh dan menghasilkan sejumlah produk sisa yang kemudian harus disaring oleh ginjal.

Pada orang dengan fungsi ginjal yang sehat, peningkatan asupan protein dalam jumlah tertentu umumnya masih dapat ditoleransi. Namun, konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan beban kerja ginjal, sementara risikonya menjadi lebih penting pada orang yang sudah memiliki penyakit ginjal.

Karena itu, penderita penyakit ginjal sebaiknya tidak sembarangan menjalani diet tinggi protein tanpa mendapatkan arahan dari dokter atau ahli gizi.

2. Lebih Mudah Mengalami Dehidrasi Asupan protein yang tinggi dapat meningkatkan kebutuhan tubuh untuk membuang produk sisa metabolisme melalui ginjal.