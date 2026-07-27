Tak Hanya Telur, Ini 8 Makanan Berprotein Tinggi untuk Menambah Massa Otot

JawaPos.com - Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang memiliki peran penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh. Nutrisi ini dibutuhkan untuk membentuk sekaligus memperbaiki jaringan, termasuk otot, tulang, dan kulit. Selain itu, protein berperan dalam produksi enzim dan hormon, membantu menjaga sistem kekebalan tubuh, mempertahankan keseimbangan cairan, serta menjadi salah satu sumber energi.

Bagi Anda yang ingin meningkatkan massa otot, memenuhi kebutuhan protein harian menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Konsumsi makanan tinggi protein yang dipadukan dengan latihan kekuatan secara rutin serta asupan kalori yang memadai dapat mendukung proses pembentukan otot tanpa lemak secara lebih optimal.

Mengutip NDTV, terdapat sejumlah makanan kaya protein yang layak dimasukkan ke dalam menu harian untuk membantu mencapai tujuan tersebut.

1. Dada ayam

Dada ayam menduduki peringkat teratas sebagai salah satu sumber protein paling rendah lemak yang tersedia.

Makanan ini memberikan sekitar 25-30 gram protein per 100 gram saat dimasak tanpa kulit.

Selain protein, dada ayam juga memberikan vitamin B seperti niasin dan B6 yang membantu metabolisme energi selama berolahraga.

2. Telur

Telur memberikan sekitar 6 gram protein, yang menjadikannya pilihan serbaguna dan hemat biaya untuk membangun otot.