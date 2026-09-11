Resep Tumis Kangkung Tempe ala Rumahan, Lezat Disantap dengan Nasi Hangat

JawaPos.com - Tumis kangkung tempe bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana, tetapi tetap mampu menggugah selera. Hidangan ini memadukan kangkung yang renyah dan segar dengan tempe goreng bercita rasa gurih.

Menu tersebut cocok disajikan sebagai teman makan nasi putih, baik untuk santap siang maupun makan malam. Selain rasanya nikmat, tumis kangkung tempe juga relatif mudah dibuat karena bahan-bahannya dapat ditemukan dengan mudah di pasar maupun warung sekitar rumah.

Proses memasaknya pun tidak membutuhkan waktu panjang. Dengan bumbu sederhana seperti bawang merah, bawang putih, kencur, dan cabai, hidangan ini dapat memiliki aroma serta rasa yang lebih kaya.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep tumis kangkung tempe yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan 100 gram tempe, goreng terlebih dahulu

1 ikat kangkung

4 siung bawang putih

6 siung bawang merah

3 cm kencur

6 buah cabai rawit

½ buah tomat, potong-potong

1 batang daun bawang, iris

1 buah cabai merah, iris

1 sendok teh garam

½ sendok teh merica

2 sendok teh gula

½ sendok teh penyedap

Air secukupnya

Minyak untuk menumis Cara membuat Rebus air dalam panci hingga mendidih. Tambahkan sedikit garam dan gula, kemudian masukkan kangkung sebentar saja. Setelah layu, segera angkat dan siram dengan air dingin agar warna serta teksturnya tetap terjaga.

Siapkan bawang putih, bawang merah, dan kencur. Haluskan ketiganya menggunakan ulekan. Masukkan cabai rawit, kemudian ulek kembali hingga cabai sedikit hancur.

Panaskan minyak secukupnya di wajan. Tumis bumbu halus sampai harum, lalu masukkan potongan tomat dan masak sebentar.

Tumbuk tempe goreng secara kasar. Usahakan tempe tidak sampai terlalu lembut agar teksturnya masih terasa ketika disantap.

Masukkan tempe yang telah ditumbuk ke dalam wajan bersama irisan cabai merah. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

Berikutnya, masukkan daun bawang dan kangkung yang telah direbus. Tambahkan garam, merica, gula, penyedap, serta sedikit air.

Aduk seluruh bahan hingga bumbu merata. Masak sebentar dengan api sedang agar kangkung tidak terlalu matang dan teksturnya tetap enak.

Setelah bumbu meresap dan semua bahan tercampur, matikan api.

Pindahkan tumis kangkung tempe ke piring saji. Hidangkan selagi hangat bersama nasi putih.