Resep Bistik Bola Ayam Rumahan, Teksturnya Lembut dan Sausnya Bikin Nagih

JawaPos.com - Bistik bola ayam dapat menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana, lezat, sekaligus disukai anak-anak. Bola ayam memiliki tekstur yang lembut, kemudian dipadukan dengan saus bistik bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas.

Selain disantap bersama nasi hangat, hidangan ini juga cocok dijadikan menu bekal sekolah. Tambahan buncis dan wortel membuat sajian semakin lengkap dan menarik untuk anak.

Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan di dapur maupun pasar. Resep ini dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan.

Bahan Bola Ayam 300 gram daging ayam giling

4 sdm tepung tapioka atau maizena

1 butir telur

2 siung bawang putih

2 siung bawang merah

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu jamur

1/4 sdt merica bubuk Bahan Saus Bistik 50 gram bawang bombai

2 sdm kecap Inggris

1,5 sdm saus tomat

1,5 sdm saus sambal

1,5 sdm kecap manis

1 sdm margarin Bahan Pelengkap 100 gram buncis

100 gram wortel Cara Membuat Bistik Bola Ayam Pertama, haluskan bawang putih dan bawang merah menggunakan chopper.

Siapkan wadah, kemudian masukkan ayam giling, tepung tapioka atau maizena, bawang yang sudah dihaluskan, serta telur. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan merica. Aduk seluruh bahan sampai menjadi adonan yang tercampur rata.

Selanjutnya, potong buncis dan wortel dengan bentuk memanjang. Iris juga bawang bombai dan sisihkan.

Ambil sedikit adonan ayam, kemudian bentuk menjadi bulatan. Lakukan sampai seluruh adonan habis. Panaskan minyak dan goreng bola ayam menggunakan api kecil hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

Untuk sayur pelengkap, didihkan air lalu masukkan buncis dan wortel. Rebus sebentar hingga matang tetapi teksturnya masih renyah, kemudian tiriskan.

Berikutnya, siapkan penggorengan untuk membuat saus. Tumis bawang bombai hingga layu. Masukkan kecap Inggris, kemudian aduk sampai aromanya keluar.