Resep Bistik Bola Ayam Rumahan, Teksturnya Lembut dan Sausnya Bikin Nagih

Resep Bistik Bola Ayam yang Enak dan Gurih
JawaPos.com - Bistik bola ayam dapat menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana, lezat, sekaligus disukai anak-anak. Bola ayam memiliki tekstur yang lembut, kemudian dipadukan dengan saus bistik bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas.
Selain disantap bersama nasi hangat, hidangan ini juga cocok dijadikan menu bekal sekolah. Tambahan buncis dan wortel membuat sajian semakin lengkap dan menarik untuk anak.
Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan di dapur maupun pasar. Resep ini dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan.
Pertama, haluskan bawang putih dan bawang merah menggunakan chopper.
Siapkan wadah, kemudian masukkan ayam giling, tepung tapioka atau maizena, bawang yang sudah dihaluskan, serta telur. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan merica. Aduk seluruh bahan sampai menjadi adonan yang tercampur rata.
Selanjutnya, potong buncis dan wortel dengan bentuk memanjang. Iris juga bawang bombai dan sisihkan.
Ambil sedikit adonan ayam, kemudian bentuk menjadi bulatan. Lakukan sampai seluruh adonan habis. Panaskan minyak dan goreng bola ayam menggunakan api kecil hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
Untuk sayur pelengkap, didihkan air lalu masukkan buncis dan wortel. Rebus sebentar hingga matang tetapi teksturnya masih renyah, kemudian tiriskan.
Berikutnya, siapkan penggorengan untuk membuat saus. Tumis bawang bombai hingga layu. Masukkan kecap Inggris, kemudian aduk sampai aromanya keluar.
Tambahkan saus tomat, saus sambal, sedikit air, dan kecap manis. Aduk sampai seluruh bahan tercampur. Jika diperlukan, tambahkan kaldu ayam sesuai selera.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022