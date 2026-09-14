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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 15 September 2026 | 05.04 WIB

Resep Bistik Bola Ayam Rumahan, Teksturnya Lembut dan Sausnya Bikin Nagih

Resep Bistik Bola Ayam yang Enak dan Gurih - Image

Resep Bistik Bola Ayam yang Enak dan Gurih

JawaPos.com - Bistik bola ayam dapat menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana, lezat, sekaligus disukai anak-anak. Bola ayam memiliki tekstur yang lembut, kemudian dipadukan dengan saus bistik bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas.

Selain disantap bersama nasi hangat, hidangan ini juga cocok dijadikan menu bekal sekolah. Tambahan buncis dan wortel membuat sajian semakin lengkap dan menarik untuk anak.

Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan di dapur maupun pasar. Resep ini dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan.

Bahan Bola Ayam

  • 300 gram daging ayam giling
  • 4 sdm tepung tapioka atau maizena
  • 1 butir telur
  • 2 siung bawang putih
  • 2 siung bawang merah
  • 1/2 sdt garam
  • 1/2 sdt kaldu jamur
  • 1/4 sdt merica bubuk

Bahan Saus Bistik

  • 50 gram bawang bombai
  • 2 sdm kecap Inggris
  • 1,5 sdm saus tomat
  • 1,5 sdm saus sambal
  • 1,5 sdm kecap manis
  • 1 sdm margarin

Bahan Pelengkap

  • 100 gram buncis
  • 100 gram wortel

Cara Membuat Bistik Bola Ayam

Pertama, haluskan bawang putih dan bawang merah menggunakan chopper.

Siapkan wadah, kemudian masukkan ayam giling, tepung tapioka atau maizena, bawang yang sudah dihaluskan, serta telur. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan merica. Aduk seluruh bahan sampai menjadi adonan yang tercampur rata.

Selanjutnya, potong buncis dan wortel dengan bentuk memanjang. Iris juga bawang bombai dan sisihkan.

Ambil sedikit adonan ayam, kemudian bentuk menjadi bulatan. Lakukan sampai seluruh adonan habis. Panaskan minyak dan goreng bola ayam menggunakan api kecil hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

Untuk sayur pelengkap, didihkan air lalu masukkan buncis dan wortel. Rebus sebentar hingga matang tetapi teksturnya masih renyah, kemudian tiriskan.

Berikutnya, siapkan penggorengan untuk membuat saus. Tumis bawang bombai hingga layu. Masukkan kecap Inggris, kemudian aduk sampai aromanya keluar.

Tambahkan saus tomat, saus sambal, sedikit air, dan kecap manis. Aduk sampai seluruh bahan tercampur. Jika diperlukan, tambahkan kaldu ayam sesuai selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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