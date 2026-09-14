Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Tumis Tahu Kecap yang Mudah Dibuat

Resep Tumis Tahu Kecap yang Enak dan Banyak Nutrisi./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com - Tahu menjadi salah satu bahan makanan yang sering diandalkan untuk menu sehari-hari. Selain harganya relatif terjangkau, bahan makanan ini juga mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi berbagai hidangan.
Salah satu menu praktis yang bisa dibuat dari tahu adalah tumis tahu kecap. Perpaduan tahu, sayuran, cabai, serta bumbu kecap menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tumis tahu kecap yang praktis, ekonomis, dan cocok menjadi lauk untuk makan siang maupun malam.
Pertama, geprek bawang putih kemudian cincang kasar. Setelah itu, iris cabai merah dan cabai hijau sesuai selera. Geprek jahe dan sisihkan seluruh bahan tersebut.
Selanjutnya, buat bumbu kecap dengan mencampurkan saus tiram, kecap manis, kecap asin, Maggi seasoning, dan minyak wijen. Tambahkan sedikit air, kaldu jamur, merica bubuk, serta garam. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.
Potong tahu menjadi bentuk kotak-kotak. Sementara itu, panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci.
Masukkan bawang putih cincang dan tumis sampai harum serta mulai berubah warna menjadi kecokelatan. Tambahkan jahe, cabai merah, dan cabai hijau, kemudian tumis kembali sampai aromanya keluar.
Setelah bumbu harum, masukkan sawi putih dan tahu. Tuangkan campuran saus kecap beserta air, kemudian tutup wajan dan masak beberapa saat agar tahu menyerap bumbu.
Buka tutup wajan, lalu aduk perlahan supaya semua bahan tercampur. Lanjutkan memasak sampai sawi layu dan bumbu meresap ke dalam tahu.
Jika rasanya sudah sesuai dan kuah mulai menyusut, matikan api. Tumis tahu kecap kemudian dipindahkan ke piring saji.
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