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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 15 September 2026 | 05.11 WIB

Resep Ayam Lengket ala Willgoz, Gurih Berbumbu dan Cocok Jadi Ide Jualan

Potret ayam goreng lengket ala Willgoz dengan ayam pejantan yang berempah. (Sumber: instagram.com/@willgoz) - Image

Potret ayam goreng lengket ala Willgoz dengan ayam pejantan yang berempah. (Sumber: instagram.com/@willgoz)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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