6 Sinyal Tubuh yang Sering Diabaikan, Bisa Jadi Tanda Awal Diabetes: Cek Sekarang

JawaPos.com – Diabetes sering dikenal sebagai penyakit yang muncul secara tiba-tiba dengan gejala yang jelas.

Namun kenyataannya, banyak kasus justru berkembang secara perlahan dengan tanda-tanda yang sangat halus dan sering diabaikan.

Kondisi ini membuat banyak orang tidak menyadari bahwa kadar gula darah mereka sudah tinggi hingga akhirnya terlambat didiagnosis.

Padahal, deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, hingga penyakit jantung.

Melansir dari laman Yourtango pada Senin (27/04), menyebut bahwa sebagian besar orang dengan diabetes tidak langsung merasakan gejala yang jelas, namun dengan tanda yang dianggap sebagai masalah biasa atau kelelahan sehari-hari.

Penelitian menyebutkan, diabetes terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan atau memproduksi insulin secara efektif, sehingga kadar gula dalam darah meningkat. Kondisi ini kemudian mempengaruhi berbagai sistem tubuh secara perlahan.

Berikut 6 tanda yang sering menjadi peringatan awal diabetes, yang perlu anda waspadai:

1. Kelelahan yang tidak kunjung hilang

Berbeda dengan rasa lelah biasa, kelelahan akibat diabetes tetap terasa meski sudah beristirahat.