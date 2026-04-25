Bukan Sekadar Liburan! Penelitian Ungkap Seberapa Sering Tubuh dan Pikiran Butuh Istirahat dari Tekanan Kerja, Ternyata Lebih Sering dari yang Dibayangkan

JawaPos.com - Dalam ritme kehidupan modern yang terus bergerak tanpa henti, banyak orang terjebak dalam pola kerja yang melelahkan tanpa benar-benar memberi ruang untuk bernapas.

Hari demi hari diisi dengan tanggung jawab, target, dan tekanan yang perlahan menggerus energi, baik secara fisik maupun mental.

Dilansir dari YourTango, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran manusia sebenarnya membutuhkan jeda yang jauh lebih sering dari yang selama ini dijalani kebanyakan orang.

Istirahat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga keseimbangan hidup.

Berikut beberapa temuan penting yang mengungkap betapa pentingnya mengambil waktu libur secara rutin:

1. Liburan ideal dilakukan secara berkala untuk memulihkan energi

Penelitian menunjukkan bahwa seseorang sebaiknya mengambil cuti setidaknya setiap dua bulan sekali.

Ini mungkin terdengar sulit dilakukan, tetapi kenyataannya tubuh membutuhkan waktu pemulihan yang konsisten.

Liburan tidak harus selalu panjang atau mewah. Bahkan jeda singkat dari rutinitas harian sudah cukup untuk membantu tubuh kembali segar dan siap menghadapi tekanan berikutnya.

2. Istirahat rutin terbukti menurunkan stres dan meningkatkan kinerja

Menurut penelitian tersebut, liburan yang dilakukan secara teratur mampu membantu proses pemulihan dari kelelahan kerja.

Tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan fokus, produktivitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketika seseorang memberi ruang untuk dirinya sendiri, kualitas kerja justru menjadi lebih baik dibandingkan terus memaksakan diri tanpa henti.