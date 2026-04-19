6 Alasan Wanita Perlu Konsumsi Biji-bijian, Jaga Kesehatan Tulang hingga Jantung

JawaPos.com - Biji-bijian adalah sumber nutrisi yang dapat meningkatkan asupan Anda dalam beberapa cara.

Biji-bijian mengandung vitamin, mineral, lemak sehat, protein, dan serat, menjadikannya tambahan baik untuk diet apa pun.

Dengan memasukkan berbagai biji-bijian ke dalam menu makanan, Anda dapat meningkatkan asupan nutrisi, termasuk asam lemak omega-3, magnesium, seng, zat besi, dan antioksidan.

Banyak biji-bijian juga kaya akan antioksidan, yang dapat melawan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh.

Adapun biji-bijian yang bagus untuk kesehatan wanita ialah biji rami, biji labu, biji wijen, dan biji bunga matahari.

Dilansir ndtv, berikut enam alasan mengapa wanita harus menambahkan biji-bijian ke dalam menu harian mereka.

1. Kesehatan tulang

Wanita memiliki risiko osteoporosis yang lebih tinggi setelah menopause.

Biji-bijian seperti wijen dan chia kaya akan kalsium, magnesium, dan fosfor, yang penting untuk menjaga kekuatan tulang.