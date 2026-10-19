Terlihat Biasa Saja, 7 Perilaku Ini Bisa Menjadi Tanda Seseorang Kurang Mendapatkan Kasih Sayang

JawaPos.com – Kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Ketika kebutuhan emosional tersebut tidak terpenuhi, sebagian orang mungkin menunjukkan perubahan sikap yang memengaruhi cara mereka berkomunikasi, menjalin hubungan, hingga memperlakukan orang lain.

Perilaku tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keinginan untuk selalu menjadi pusat perhatian hingga kesulitan menghargai batasan pribadi. Meski demikian, sikap tertentu tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang kekurangan kasih sayang. Pengalaman hidup, pola asuh, dan kondisi psikologis juga dapat memengaruhi perilaku seseorang.

Dilansir dari YourTango, terdapat tujuh perilaku yang patut diperhatikan ketika membahas pola hubungan dan kebutuhan emosional seseorang. Sejumlah sikap ini juga dapat ditemukan dalam hubungan yang kurang sehat, terutama ketika seseorang terus-menerus mengutamakan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain.

Berikut tujuh perilaku yang perlu dipahami agar kita dapat mengenali dinamika hubungan dengan lebih bijak.

1. Selalu Ingin Menguasai Percakapan Salah satu perilaku yang dapat muncul adalah kecenderungan untuk menjadikan diri sendiri sebagai pusat pembicaraan. Orang dengan kebiasaan ini sering mengarahkan topik kepada pengalaman, pencapaian, atau masalah pribadinya.

Ketika orang lain menyampaikan pandangan yang berbeda, mereka mungkin menunjukkan sikap tidak tertarik, mengabaikan pendapat tersebut, atau berusaha mengembalikan pembicaraan kepada dirinya sendiri.

Akibatnya, percakapan terasa tidak seimbang karena hanya satu pihak yang memperoleh ruang untuk berbicara. Dalam hubungan yang sehat, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya.

2. Sering Memotong Pembicaraan Orang Lain Kebiasaan menyela pembicaraan juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Seseorang mungkin memotong ucapan orang lain karena ingin segera menyampaikan pendapat, merasa pendapatnya lebih penting, atau kesulitan menahan dorongan untuk berbicara.

Jika terjadi berulang kali, kebiasaan ini dapat membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Mereka mungkin akhirnya memilih diam karena merasa tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya.