Tubuh Memberi Peringatan, Ini 5 Tanda Asupan Nutrisi Tidak Terpenuhi

ilustrasi orang yang lelah bekerja. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Di tengah rutinitas yang padat, banyak orang terkadang kurang memperhatikan pola makan dan kebutuhan nutrisi harian. Padahal, asupan gizi yang seimbang memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh dan mendukung kesehatan secara keseluruhan.
Nutrisi seperti vitamin, mineral, protein, dan zat penting lainnya dibutuhkan agar berbagai organ tubuh dapat bekerja dengan baik. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tubuh dapat memberikan sejumlah tanda sebagai bentuk peringatan.
Beberapa gejala kekurangan nutrisi mungkin terlihat sederhana, seperti mudah merasa lelah atau kurang berenergi. Namun, jika dibiarkan dalam waktu lama, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan dan meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan pada tubuh.
Mengenali tanda-tanda awal kekurangan nutrisi dapat membantu seseorang lebih cepat memperbaiki pola makan dan menjaga kondisi tubuh tetap optimal.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima tanda kekurangan nutrisi yang perlu diperhatikan dan tidak sebaiknya diabaikan.
1. Kelelahan terus-menerus
Kelelahan merupakan efek samping umum dari kekurangan zat besi, yang dapat menyebabkan anemia, ditandai dengan rendahnya kadar sel darah merah.
Anemia juga dapat ditandai dengan pucat yang tidak normal.
Namun perlu diingat, kondisi lain juga dapat menyebabkan kelelahan berlebih, termasuk penyakit jantung, depresi, atau penyakit tiroid.
2. Rambut rapuh dan kering
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