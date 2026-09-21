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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 22 September 2026 | 03.08 WIB

Meskipun Cerdas, Ini 9 Ciri Pria yang Kurang dalam Keterampilan Sosial

ciri perilaku pria cerdas tapi kurang dalam keterampilan sosial. (Freepik/ jcomp) - Image

ciri perilaku pria cerdas tapi kurang dalam keterampilan sosial. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com – Perilaku pria cerdas sering kali menonjol dalam berbagai aspek, tetapi tidak selalu diikuti dengan keterampilan sosial yang baik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kecerdasan tidak otomatis membuat seseorang mahir berinteraksi dengan lingkungannya.

Dalam kajian psikologi, perilaku pria seperti ini menarik untuk diamati karena memperlihatkan kontras antara sifat cerdas dan keterampilan sosial.

Membahas hubungan antara perilaku, sifat cerdas, dan keterampilan sosial memberi sudut pandang baru tentang dinamika kepribadian pria.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada sembilan ciri perilaku pria cerdas tapi kurang dalam keterampilan sosial.

1. Mengubah percakapan menjadi presentasi satu arah

Ketika berbicara dengan orang lain, mereka cenderung memberikan penjelasan yang sangat mendetail dan komprehensif tentang suatu topik.

Setiap pertanyaan sederhana akan dijawab dengan analisis mendalam yang mencakup berbagai aspek dan nuansa yang mungkin tidak relevan dengan konteks percakapan.

Riset dari Harvard Business School menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak mengajukan pertanyaan lanjutan dalam percakapan ternyata lebih disukai dan dianggap lebih responsif.

Namun mereka justru melakukan hal sebaliknya dengan berasumsi bahwa lawan bicara menginginkan informasi lengkap, padahal hal ini justru menghilangkan dinamika alami dalam percakapan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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