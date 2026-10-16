6 Alasan Mengapa Deadline Mendorong Kemajuan Seseorang, Begini Cara Memanfaatkannya

seseorang yang semangat saat mendekati deadline / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Deadline sering kali dianggap sebagai sesuatu yang menekan. Ketika tenggat waktu semakin dekat, seseorang bisa merasa cemas, terburu-buru, bahkan stres. Namun, dari sudut pandang psikologi, deadline tidak selalu menjadi musuh produktivitas.

Dalam kondisi dan kadar yang tepat, deadline justru dapat menjadi salah satu alat yang membantu seseorang bergerak maju.



Tanpa batas waktu yang jelas, sebuah rencana dapat terus berada dalam tahap “nanti”. Kita mungkin memiliki banyak ide, target, dan keinginan, tetapi tidak segera mengambil tindakan. Deadline mengubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret: ada waktu mulai, ada waktu berakhir, dan ada konsekuensi ketika pekerjaan tidak diselesaikan.



Itulah sebabnya deadline banyak digunakan dalam pendidikan, pekerjaan, olahraga, pengembangan keterampilan, hingga pencapaian tujuan pribadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (16/10), bukan berarti semakin ketat deadline maka semakin baik. Deadline yang realistis dapat meningkatkan fokus dan mendorong tindakan, sementara deadline yang terlalu berat justru dapat memicu stres dan menurunkan kualitas pekerjaan.



Lalu, mengapa deadline dapat mendorong kemajuan seseorang? Dan bagaimana cara memanfaatkannya tanpa terjebak dalam tekanan berlebihan?



1. Deadline Mengubah Niat Menjadi Tindakan



Salah satu masalah terbesar dalam mencapai tujuan bukan selalu kurangnya kemampuan, melainkan kesulitan untuk memulai.



Seseorang bisa berkata:



“Saya ingin mulai membaca lebih banyak.”



“Saya ingin belajar bahasa baru.”



“Saya ingin menyelesaikan proyek pribadi.”



“Saya ingin mulai berolahraga.”



“Saya ingin menulis sebuah buku.”



Masalahnya, semua keinginan tersebut belum tentu memiliki batas waktu.



Tanpa batas waktu, otak dapat memperlakukan tujuan sebagai sesuatu yang penting tetapi tidak mendesak. Akibatnya, seseorang lebih mudah menundanya demi aktivitas lain yang memberikan kepuasan lebih cepat.



Deadline mengubah situasi tersebut.



Ketika seseorang mengatakan, “Saya akan menyelesaikan laporan ini minggu depan,” tujuan tersebut menjadi lebih konkret dibandingkan sekadar mengatakan, “Saya ingin menyelesaikan laporan.”



Dalam psikologi perilaku, tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebuah tujuan didefinisikan. Tujuan yang spesifik dan memiliki batas waktu cenderung lebih mudah diterjemahkan menjadi perilaku nyata.



Deadline memberikan struktur sederhana:



Tujuan → batas waktu → rencana → tindakan → evaluasi.



Contohnya, seseorang yang ingin membaca buku mungkin berkata, “Saya ingin membaca lebih banyak tahun ini.”



Pernyataan tersebut cukup bagus sebagai niat, tetapi masih terlalu luas.



Bandingkan dengan:



“Saya akan menyelesaikan satu buku dalam 14 hari dengan membaca 20 halaman setiap malam.”



Versi kedua jauh lebih mudah diterjemahkan menjadi tindakan.



Deadline bukan hanya memberi tekanan. Ia memberi bentuk pada sebuah niat.



Cara memanfaatkannya



Jangan hanya menetapkan tujuan. Tetapkan juga kapan tujuan tersebut harus selesai.



Gunakan format:



“Saya akan menyelesaikan X pada tanggal Y dengan melakukan Z.”



Contohnya:



“Saya akan menyelesaikan artikel 2.000 kata pada Jumat sore dengan menulis minimal 500 kata setiap hari.”



Dengan cara ini, deadline tidak menjadi ancaman, melainkan alat untuk mengubah niat menjadi perilaku.



2. Deadline Membantu Meningkatkan Fokus dan Prioritas



Manusia memiliki perhatian yang terbatas. Kita tidak dapat memberikan konsentrasi penuh kepada semua hal pada saat yang sama.



Ketika tidak memiliki deadline, seseorang sering kali menghabiskan terlalu banyak waktu untuk aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu penting.



Misalnya, seseorang memiliki pekerjaan utama yang harus diselesaikan. Namun karena belum ada tenggat yang dekat, ia mungkin menghabiskan waktu untuk mengecek media sosial, membaca berita, membalas pesan yang tidak mendesak, atau mengerjakan hal-hal kecil yang terasa produktif.



Deadline menciptakan rasa urgensi.



Ketika tenggat semakin dekat, otak mulai melakukan proses seleksi: mana yang harus dikerjakan sekarang dan mana yang bisa ditunda?



Inilah salah satu alasan deadline dapat meningkatkan fokus.



Deadline juga membantu seseorang membedakan antara aktivitas dan kemajuan.



Tidak semua aktivitas menghasilkan kemajuan yang berarti.



Merapikan folder selama dua jam memang merupakan aktivitas. Tetapi jika tujuan utama adalah menyelesaikan laporan, mungkin dua jam tersebut tidak membawa seseorang lebih dekat pada hasil yang sebenarnya.



Dengan deadline yang jelas, pertanyaan menjadi lebih sederhana:



“Apa yang harus saya lakukan sekarang agar pekerjaan ini selesai tepat waktu?”



Pertanyaan tersebut membantu mengurangi aktivitas yang tidak relevan.



Cara memanfaatkannya



Gunakan deadline untuk menentukan prioritas harian.



Setiap pagi atau malam sebelumnya, tentukan tiga hal:



Apa pekerjaan paling penting?



Kapan pekerjaan tersebut harus selesai?



Apa tindakan paling kecil yang bisa dilakukan sekarang?



Dengan demikian, deadline tidak hanya menunjukkan kapan pekerjaan selesai, tetapi juga membantu menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu.



3. Deadline Mengurangi Kecenderungan Menunda



Prokrastinasi atau kebiasaan menunda pekerjaan merupakan salah satu alasan seseorang gagal bergerak meskipun sebenarnya memiliki kemampuan.



Menariknya, menunda tidak selalu terjadi karena seseorang malas.



Dalam banyak situasi, orang menunda karena pekerjaan terasa terlalu besar, tidak menyenangkan, membingungkan, atau memberikan hasil yang terlalu jauh di masa depan.



Misalnya, seseorang ingin menulis skripsi.



“Menulis skripsi” adalah tugas yang sangat besar. Otak dapat merespons tugas seperti ini dengan rasa kewalahan.



Akibatnya, seseorang mencari aktivitas lain yang lebih mudah dan memberikan kepuasan langsung.



Deadline dapat membantu memecah masalah tersebut.



Daripada berpikir:



“Saya harus menyelesaikan skripsi.”



Seseorang dapat membuat serangkaian deadline kecil:



Senin: menentukan topik.



Selasa: mencari lima sumber.



Rabu: membuat kerangka.



Kamis: menulis bagian pendahuluan.



Jumat: menyelesaikan revisi pertama.



Pekerjaan besar berubah menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil.



Ini penting karena otak lebih mudah menghadapi tugas yang konkret dan terbatas daripada tujuan besar yang tidak memiliki struktur.



Deadline kecil juga menciptakan momentum.



Begitu seseorang berhasil menyelesaikan satu bagian, muncul bukti bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya dapat dilakukan. Keberhasilan kecil dapat meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri dan membuat langkah berikutnya terasa lebih mudah.



Cara memanfaatkannya



Jangan menggunakan satu deadline besar untuk proyek yang kompleks.



Gunakan micro-deadline.



Misalnya:



Tujuan besar: menyelesaikan artikel dalam 30 hari.



Bukan berarti Anda harus menunggu sampai hari ke-30.



Buat batas waktu:



Hari 3: riset selesai.



Hari 7: outline selesai.



Hari 15: draft pertama selesai.



Hari 22: revisi selesai.



Hari 27: proofreading.



Hari 30: publikasi.



Dengan demikian, deadline berfungsi sebagai rangkaian titik kemajuan, bukan hanya satu tekanan besar di akhir.



4. Deadline Membuat Kemajuan Lebih Mudah Diukur



Kemajuan yang tidak terlihat sering kali sulit dipertahankan.



Bayangkan seseorang sedang belajar bahasa asing tanpa target atau batas waktu. Setelah tiga bulan, ia mungkin merasa sudah belajar banyak, tetapi tidak tahu apakah kemampuannya benar-benar berkembang.



Deadline menciptakan titik evaluasi.



Misalnya:



“Dalam 30 hari saya ingin mampu memahami 500 kosakata dasar.”



Sekarang seseorang memiliki ukuran yang dapat dibandingkan.



Pada hari ke-10, mungkin baru 150 kosakata.



Pada hari ke-20, 350 kosakata.



Pada hari ke-30, target 500 kosakata tercapai.



Progress menjadi lebih terlihat.



Dalam psikologi motivasi, persepsi terhadap kemajuan merupakan faktor penting dalam mempertahankan usaha. Ketika seseorang melihat bahwa usahanya menghasilkan perubahan, aktivitas tersebut menjadi lebih bermakna.



Hal ini juga membantu proses evaluasi.



Jika target tidak tercapai, seseorang dapat bertanya:



Apakah target terlalu tinggi?



Apakah waktu yang tersedia terlalu sedikit?



Apakah strategi saya tidak efektif?



Apakah saya terlalu sering terdistraksi?



Bagian mana yang paling banyak menghabiskan waktu?



Dengan begitu, kegagalan memenuhi deadline tidak harus dianggap sebagai kegagalan pribadi.



Deadline dapat menjadi alat diagnostik.



Ia menunjukkan apakah strategi yang digunakan sudah bekerja.



Cara memanfaatkannya



Buat deadline yang memiliki indikator keberhasilan yang jelas.



Jangan hanya menulis:



“Belajar lebih rajin.”



Lebih baik:



“Menyelesaikan 10 latihan matematika setiap hari selama 14 hari.”



Jangan:



“Lebih produktif.”



Tetapi:



“Menyelesaikan dua tugas utama sebelum pukul 15.00 setiap hari kerja.”



Semakin mudah kemajuan diukur, semakin mudah pula seseorang mengevaluasi dan memperbaiki strateginya.



5. Deadline Mendorong Seseorang Keluar dari Zona Nyaman



Kemajuan hampir selalu membutuhkan sedikit ketidaknyamanan.



Belajar keterampilan baru terasa sulit. Berbicara di depan umum bisa membuat gugup. Mengirim karya untuk pertama kalinya dapat menimbulkan rasa takut terhadap penilaian.



Tanpa deadline, seseorang memiliki alasan untuk terus menunggu.



“Nanti kalau sudah lebih siap.”



“Nanti kalau kemampuan saya sudah lebih bagus.”



“Nanti kalau kondisinya sudah tepat.”



Masalahnya, kondisi yang benar-benar sempurna sering kali tidak pernah datang.



Deadline dapat memaksa seseorang mengambil keputusan.



Misalnya, seorang penulis pemula mengatakan bahwa ia ingin menerbitkan tulisan.



Jika tidak ada batas waktu, ia mungkin terus memperbaiki tulisan tersebut selama berbulan-bulan.



Namun jika ia menetapkan:



“Saya akan menerbitkan tulisan pertama saya akhir bulan ini.”



Ia harus menghadapi kenyataan bahwa pada titik tertentu, pekerjaan harus dianggap cukup baik untuk diselesaikan.



Di sinilah deadline dapat membantu seseorang belajar membedakan antara perbaikan yang bermanfaat dan perfeksionisme yang menghambat.



Deadline mengajarkan bahwa kemajuan tidak selalu membutuhkan hasil sempurna.



Kadang-kadang, seseorang harus menyelesaikan versi pertama terlebih dahulu sebelum dapat membuat versi yang lebih baik.



Cara memanfaatkannya



Gunakan deadline sebagai batas untuk eksperimen.



Misalnya:



“Selama 30 hari, saya akan membuat satu tulisan setiap hari.”



Tujuannya bukan menghasilkan 30 karya sempurna.



Tujuannya adalah membangun kebiasaan, mengumpulkan pengalaman, dan mengurangi rasa takut untuk mulai.



Deadline seperti ini sebaiknya berorientasi pada proses, bukan hanya hasil.



6. Deadline Menciptakan Rasa Urgensi yang Dapat Mengaktifkan Energi dan Konsentrasi



Salah satu alasan seseorang bisa bekerja sangat fokus menjelang deadline adalah munculnya rasa urgensi.



Ketika waktu masih panjang, tugas terasa jauh. Ketika waktu semakin sedikit, perhatian meningkat.



Fenomena ini dapat menjelaskan mengapa seseorang terkadang menyelesaikan pekerjaan dalam beberapa jam terakhir meskipun sebelumnya memiliki waktu berhari-hari.



Namun ada catatan penting: tekanan tidak selalu meningkatkan performa.



Dalam psikologi, hubungan antara tingkat arousal atau aktivasi dengan performa sering digambarkan melalui prinsip yang dikenal sebagai hukum Yerkes-Dodson. Secara sederhana, tingkat aktivasi yang terlalu rendah dapat membuat seseorang kurang termotivasi, sementara tingkat aktivasi yang terlalu tinggi dapat mengganggu konsentrasi dan performa. Untuk banyak tugas, performa terbaik cenderung muncul pada tingkat aktivasi menengah.



Artinya, sedikit tekanan dapat membantu.



Terlalu banyak tekanan dapat merusak.



Deadline yang sehat memberikan pesan:



“Saya perlu bergerak.”



Deadline yang tidak sehat memberikan pesan:



“Kalau saya gagal, semuanya akan hancur.”



Keduanya menghasilkan kondisi psikologis yang berbeda.



Karena itu, tujuan bukan menciptakan stres sebanyak mungkin. Tujuannya adalah menciptakan urgensi yang cukup untuk bergerak tanpa membuat seseorang kehilangan kendali.



Cara memanfaatkannya



Berikan ruang waktu yang realistis.



Jika sebuah tugas secara wajar membutuhkan tujuh hari, jangan memaksakan deadline dua hari hanya untuk menciptakan tekanan.



Gunakan prinsip:



cukup menantang untuk membuat Anda bergerak, tetapi cukup realistis untuk membuat Anda percaya bahwa target tersebut dapat dicapai.



Cara Memanfaatkan Deadline Tanpa Membuat Diri Sendiri Tertekan



Setelah memahami enam manfaat deadline, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menerapkannya secara sehat.



Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan.



1. Buat Deadline yang Spesifik



Deadline harus jelas.



Kurang efektif:



“Saya akan segera menyelesaikannya.”



Lebih efektif:



“Saya akan menyelesaikannya Jumat pukul 17.00.”



Semakin spesifik batas waktunya, semakin mudah otak mengubahnya menjadi rencana tindakan.



2. Gunakan Deadline Internal



Tidak semua deadline harus berasal dari atasan, dosen, klien, atau orang lain.



Anda juga dapat membuat deadline pribadi.



Misalnya, jika pekerjaan harus dikumpulkan pada Jumat, Anda dapat menetapkan deadline pribadi pada Kamis sore.



Dengan demikian, Jumat menjadi ruang untuk:



mengecek kesalahan,



memperbaiki kualitas,



menghadapi kendala teknis,



atau melakukan revisi.



Deadline internal membuat seseorang tidak selalu bekerja dalam mode darurat.



3. Pecah Deadline Besar Menjadi Deadline Kecil



Satu deadline besar dapat terasa menakutkan.



Lima deadline kecil sering kali terasa lebih mudah.



Contohnya:



Proyek 1 bulan



Minggu 1 → riset

Minggu 2 → draft

Minggu 3 → revisi

Minggu 4 → finalisasi



Setiap minggu memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan.



4. Jangan Menggunakan Deadline untuk Menghukum Diri



Deadline seharusnya menjadi alat manajemen diri, bukan alat untuk menyiksa diri.



Jika target tidak tercapai, jangan langsung menyimpulkan:



“Saya malas.”



Pertanyaan yang lebih produktif adalah:



“Apa yang menyebabkan deadline ini tidak tercapai?”



Mungkin targetnya tidak realistis.



Mungkin ada gangguan tak terduga.



Mungkin tugasnya lebih kompleks daripada perkiraan.



Atau mungkin strategi yang digunakan memang tidak efektif.



Evaluasi semacam ini jauh lebih bermanfaat daripada menyalahkan diri sendiri.



5. Sisakan Buffer Time



Salah satu kesalahan umum dalam menetapkan deadline adalah menganggap semua hal akan berjalan sempurna.



Padahal, kehidupan hampir selalu memiliki gangguan.



Internet bermasalah. Komputer rusak. Ada pekerjaan tambahan. Kondisi tubuh menurun. Ada revisi mendadak.



Karena itu, deadline sebaiknya tidak selalu ditempatkan tepat pada batas terakhir.



Jika proyek harus selesai Jumat, usahakan draft utama sudah selesai lebih awal.



Buffer memberikan ruang untuk kesalahan dan ketidakpastian.



6. Gunakan Deadline untuk Menciptakan Momentum, Bukan Kepanikan



Tujuan akhir dari deadline adalah membantu seseorang bergerak.



Bukan membuat seseorang panik.



Jika setiap deadline membuat Anda mengalami tekanan yang sangat tinggi, sulit tidur, kehilangan konsentrasi, atau merasa tidak mampu mengendalikan pekerjaan, masalahnya mungkin bukan kurangnya disiplin.



Bisa jadi sistem deadline yang digunakan memang terlalu berat.



Dalam kondisi seperti ini, yang perlu diperbaiki bukan hanya motivasi, tetapi juga beban kerja, estimasi waktu, prioritas, dan cara mengelola pekerjaan.



Deadline yang Baik vs Deadline yang Buruk



Tidak semua deadline memberikan efek yang sama.



Deadline yang Sehat



Deadline yang Tidak Sehat



Spesifik



Samar



Realistis



Mustahil



Memiliki prioritas jelas



Semua dianggap mendesak



Bisa dipecah menjadi beberapa tahap



Hanya memiliki satu target besar



Memberikan ruang untuk revisi



Tidak memiliki waktu cadangan



Mendorong tindakan



Menimbulkan kepanikan



Digunakan untuk evaluasi



Digunakan untuk menyalahkan diri



Menantang tetapi masuk akal



Terlalu menekan



Perbedaannya sangat penting.



Deadline bukan sekadar angka pada kalender. Deadline merupakan bagian dari sistem pengaturan perilaku.



Jika dirancang dengan baik, deadline dapat membantu seseorang mengubah tujuan menjadi tindakan.



Jika dirancang buruk, deadline justru dapat menciptakan stres kronis, pekerjaan terburu-buru, dan kualitas yang menurun.



Pada Akhirnya, Deadline Bukan Musuh Produktivitas



Deadline sering mendapatkan reputasi buruk karena identik dengan stres, tugas menumpuk, dan pekerjaan yang dilakukan pada menit-menit terakhir.



Padahal, deadline itu sendiri bukan masalah.



Yang menentukan dampaknya adalah bagaimana deadline dibuat dan digunakan.



Deadline dapat membantu seseorang:



mengubah niat menjadi tindakan,



meningkatkan fokus dan prioritas,



mengurangi kecenderungan menunda,



mengukur kemajuan,



keluar dari zona nyaman,



serta menciptakan urgensi yang mendorong konsentrasi.



Namun manfaat tersebut paling mungkin muncul ketika deadline berada dalam tingkat tekanan yang sehat.



Kita tidak membutuhkan tekanan maksimal untuk berkembang.



Kita membutuhkan struktur yang cukup jelas untuk membuat kita bergerak.



Karena itu, daripada mengatakan:



“Saya bekerja lebih baik kalau sudah terdesak.”



lebih baik mengubahnya menjadi:



“Saya akan menciptakan deadline yang realistis agar saya tidak perlu menunggu sampai terdesak.”



Inilah perbedaan antara produktivitas yang bergantung pada kepanikan dan produktivitas yang dibangun melalui sistem.



Deadline yang baik bukanlah ancaman di ujung jalan.



