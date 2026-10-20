9 Cara Berpikir Stoik agar Tetap Tenang di Tengah Masalah Hidup yang Silih Berganti

Ilustrasi membaca dan minum kopi/Magnific
JawaPos.com-Hidup belakangan terasa semakin berat dan lama. Saat menghadapi situasi yang tidak terduga, ada sejumlah prinsip kebijaksanaan yang bisa diterapkan untuk menyikapi ketidakpastian.
Salah satunya adalah stoikisme. Aliran filsafat ini mengajarkan anda tentang cara menghadapi masa sulit dengan lebih bijaksana.
Stoik juga mengajarkan anda bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada konflik.
Terkadang, anda hanya perlu menerima bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (19/10) berikut 9 cara mudah untuk berpikir ala stoikisme agar anda bisa menghadapi masalah hidup dengan lebih bijaksana.
Hadapi persoalan tanpa keberpihakan
Menjadi seorang stoik, artinya harus mampu memisahkan pandangan pribadi dan prasangka dari situasi yang sedang terjadi. Anda bisa mencoba melihatnya dari sudut pandang pengamat netral. Dengan begitu, hal yang sebelumnya mengganggu mungkin tidak lagi terasa menyulitkan.
Mengendalikan pikiran dengan bijak
Anda dapat berusaha mempengaruhi penilaian mereka melalui tindakan yang baik. Hal tersebut mungkin membuat anda kesal. Daripada terus merasa terganggu oleh hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, anda dapat memilih untuk tidak membiarkannya menguasai pikiran.
Ingat bahwa masa sulit akan berlalu
Segala sesuatu memiliki waktunya masing-masing. Keadaan dapat berubah sewaktu-waktu. Tidak ada gunanya menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk kemarahan dan rasa frustasi. Anda juga berhak mengalokasikan energi anda untuk hal yang lebih bermakna.
Pahami alasan dibalik perilaku orang lain
Setiap orang bertindak berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan sifatnya masing-masing. Jika anda mampu memahami alasan seseorang bertindak dengan cara tertentu, rasa kesal mungkin akan berkurang.
Renungkan hidup untuk meringankan masalah
Berurusan dengan orang yang sulit tidak lagi terasa seperti hambatan yang sangat besar. Saat anda melihat persoalan yang lebih luas, anda mungkin menyadari bahwa masalah tersebut tidak sebesar yang dibayangkan.
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Jawa Pos
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