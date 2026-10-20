Waspada Cuaca Panas, Inilah 5 Tips untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Saat Beraktivitas di Luar Ruangan

JawaPos.com – Masyarakat Indonesia perlu mewaspadai potensi cuaca panas yang dapat memengaruhi kesehatan selama menjalani aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga kesehatan tubuh dan kondisi mental dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan, seperti memenuhi kebutuhan cairan, menggunakan pelindung dari sinar Matahari, mengenakan pakaian yang nyaman, membatasi aktivitas di luar ruangan saat terik, serta beristirahat secara cukup.

Berikut 5 tips agar tetap sehat saat menjalani aktivitas ditengah cuaca panas ekstrim seperti dikutip pada Genesis Medical.

1. Banyak Minum Air Putih Agar Terhindar dari Dehidrasi

Penting untuk minum banyak air, terutama selama cuaca panas. saat banyak menghabiskan kegiatan diluar. Pastikan untuk selalu membawa botol air agar tetap terhidrasi dan mengisi kembali elektrolit Anda. Tetap terhidrasi akan membantu Anda merasa lebih baik dan mencegah dehidrasi.

2. Menjaga Pola Makan yang Sehat

Jika Anda ingin menjalani gaya hidup sehat selama cuaca panas, pastikan Anda mengonsumsi makanan yang seimbang.

Mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan rendah lemak jenuh dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol dan kesehatan jantung secara keseluruhan.

Buah dan sayuran segar mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit.