Rossa Ungkap Alasan Tak Pasang Deadline Menikah Lagi Meski 17 Tahun Menjanda

Rossa mengajak putrinya, Raina, naik ke atas panggung
JawaPos.com - Rossa sudah menjalani kehidupan sebagai seorang janda selama 17 tahun. Namun, penyanyi yang dikenal lewat deretan lagu hits tersebut mengaku tidak pernah merasa perlu untuk menetapkan target atau deadline kapan harus menikah lagi.
Bagi Rossa, urusan pasangan dan jodoh bukan sesuatu yang harus dikejar dengan tenggat waktu tertentu. Ia memilih menjalani hidup secara alami dan percaya bahwa pertemuan dengan pasangan yang tepat akan datang pada waktunya.
"Aku dari dulu memang nggak pernah nyari pasangan. Kalau memang ada jodohnya pasti akan dipertemukan juga," kata Rossa saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.
Rossa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membuat deadline untuk kembali membangun rumah tangga. Menurutnya, terlalu memikirkan target pernikahan justru bukan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari cara pandangnya dalam menjalani kehidupan.
"Aku nggak pernah berpikir nikah di usia segini, nggak pernah," ungkap salah satu diva kenamaan Tanah Air itu.
Selama ini, Rossa mengaku bersyukur dengan perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Ia pernah menikah dan dikaruniai seorang putra, Rizky Langit Ramadhan. Kini, kebahagiaannya juga semakin bertambah dengan kehadiran putri kecilnya, Raina Mikayla Almahyra.
Menurut Rossa, kehadiran kedua anaknya menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupnya saat ini. Karena itu, Rossa merasa kehidupannya sudah berjalan dengan penuh rasa syukur tanpa harus dibebani pertanyaan tentang kapan akan menikah lagi.
Di tengah cerita mengenai kehidupannya sebagai ibu, Rossa juga mengungkapkan hubungan putrinya, Raina, dengan mantan suaminya, Yoyo Padi. Ia menyebut Raina tumbuh dengan pemahaman yang sederhana tentang sosok ayah di dalam keluarganya.
Menurut Rossa, ia memperkenalkan kepada Raina bahwa Yoyo sebagai sosok bapak dalam kehidupannya. Ia menjelaskan situasi tersebut dengan cara yang mudah dipahami dan tanpa membuat persoalan menjadi rumit.
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Jawa Pos
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