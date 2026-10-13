10 Perilaku yang Menghambat Kesuksesan, Kenali Kebiasaan yang Perlu Anda Hindari

JawaPos.com-Keberhasilan tertentu juga dapat berkaitan dengan sikap dan kondisi emosional yang dimiliki seseorang.

Anda mungkin sedang ingin meraih kesuksesan, membangun karir yang serius, atau menjalin kedekatan yang mendalam dengan orang lain.

Namun, ada sesuatu hal-hal yang tanpa disadari justru membuat anda kesulitan untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink pada (13/10) terdapat 10 perilaku yang dapat menghambat kesuksesan.

Beberapa diantaranya sering membuat seseorang tanpa sadar menyabotase potensi dan impian yang ingin diwujudkan.

Sulit membuka diri

Seseorang yang tertutup secara emosional menganggap kerentanan sebagai tanda kelemahan. Hal tersebut dapat membentuk keyakinan bahwa sikap terbuka hanya akan berujung pada rasa sakit. Padahal kerentanan dapat membangun kedekatan secara emosional.

Menjaga jarak dengan orang lain

Bagi orang yang tertutup secara emosional, mereka cenderung kurang responsif sehingga menganggap bahwa bergantung pada orang lain tidak selalu aman. Mereka perlu memahami bahwa jarak yang terus dipertahankan juga turut berkontribusi terhadap hubungan yang renggang.

Sulit meminta bantuan

Bagi seseorang yang tertutup, meminta bantuan dapat berkaitan dengan rasa malu, terutama saat mereka menganggap hal tersebut sebagai bukti ketidakmampuan diri. Seseorang bisa tidak mampu mendelegasikan tugas, berkolaborasi, ataupun menerima bimbingan dari orang lain.

Tidak mudah percaya pada orang lain

Kepercayaan berkaitan dengan perasaan aman yang terbentuk melalui hubungan. Seseorang yang tertutup berpengaruh besar terhadap pekerjaan. Mulai dari rendahnya kepercayaan yang menghambat kolaborasi, inovasi, dan mengakui kesalahan.

Menghindar dari masalah