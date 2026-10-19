Rezeki Berbalik Arah! 6 Weton Ini Diramalkan Bangkit dan Menapaki Tangga Kesuksesan

seseorang yang segera bangkit jadi konglomerat./Freepik/megafilm
JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus menghadapi kegagalan, mengalami kesulitan finansial, hingga berjuang keras untuk kembali menata masa depan. Namun, masa sulit tidak selalu menjadi akhir dari segalanya karena peluang untuk bangkit tetap terbuka.
Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, potensi diri, dan perjalanan rezeki seseorang. Perpaduan hari dan pasaran Jawa dipercaya memiliki makna tersendiri yang digunakan sebagai pedoman untuk membaca berbagai aspek kehidupan.
Menariknya, ada sejumlah weton yang dalam ramalan tradisional dikaitkan dengan peluang perubahan nasib setelah melewati berbagai ujian. Mereka digambarkan memiliki karakter yang mendukung perjuangan menuju kehidupan lebih sejahtera, mulai dari ketekunan hingga kemampuan membaca kesempatan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki peluang untuk bangkit dari keterpurukan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Berikut ulasan keenam weton tersebut berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa.
Rabu Legi dipercaya memiliki kecenderungan berpikir matang dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Karakter ini membuat mereka digambarkan mampu menganalisis situasi serta menemukan kesempatan di tengah keadaan yang sulit.
Dalam ramalan Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan perubahan kondisi finansial setelah melewati masa penuh tantangan. Pengalaman menghadapi kerugian atau kegagalan dianggap dapat menjadi pelajaran berharga untuk menyusun strategi yang lebih baik.
Jika mampu mengelola emosi, memperhitungkan risiko, dan berani mencoba peluang yang realistis, pemilik weton Rabu Legi berpotensi membangun usaha yang lebih stabil. Ketelitian dan kemampuan mengevaluasi kesalahan dapat menjadi modal penting dalam perjalanan menuju kesuksesan.
Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan intuisi kuat dan pemikiran yang cenderung mendalam. Pemilik weton ini digambarkan memiliki pandangan berbeda dalam melihat persoalan sehingga terkadang ide-idenya belum tentu langsung dipahami oleh orang lain.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup Jumat Kliwon berpeluang mengalami perubahan ketika gagasan yang selama ini dikembangkan mulai menemukan tempatnya. Kesempatan tersebut bisa muncul melalui bidang kreatif, teknologi, maupun usaha yang dirintis dalam jangka panjang.
Agar potensi itu dapat berkembang, kepercayaan diri perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang. Kemampuan menerima masukan, mempelajari keterampilan baru, dan mempertahankan konsistensi dapat membantu mewujudkan gagasan menjadi sesuatu yang bernilai.
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Jawa Pos
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