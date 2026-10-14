Dijuluki Balungan Sugih, 7 Weton Ini Dikaitkan dengan Rezeki dan Kesuksesan

seseorang yang rezekinya mengocor deras./Freepik/specialday_studio JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu bagian budaya yang digunakan untuk mengenali karakter dan menafsirkan perjalanan hidup seseorang. Weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dan pasaran Jawa yang terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon. Melalui perhitungan primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang berkaitan dengan kemudahan mencari penghidupan, membangun hubungan sosial, hingga mencapai kestabilan ekonomi. Salah satu istilah yang dikenal dalam kepercayaan tersebut adalah balungan sugih, yang secara umum dikaitkan dengan gambaran kehidupan berkecukupan. Kepercayaan mengenai weton dan rezeki telah menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Meski begitu, penafsiran tersebut tidak bisa dijadikan jaminan bahwa seseorang akan kaya atau selalu memperoleh keberuntungan sepanjang hidupnya. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan baik dalam urusan rezeki menurut primbon Jawa. Berikut daftar weton beserta karakter yang dikaitkan dengan kehidupan sejahtera. Baca Juga:Rezeki Mengalir Tanpa Henti, 7 Weton Jawa Ini Dipercaya Berpotensi Hidup Makmur 1. Jumat Legi Jumat Legi dipercaya memiliki daya tarik sosial yang membuat pemiliknya mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang ramah, pandai berkomunikasi, dan mampu menciptakan suasana nyaman di lingkungan sekitarnya. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, kemampuan membangun relasi dapat menjadi modal penting untuk membuka kesempatan baru. Kepercayaan yang tumbuh dari hubungan baik juga bisa membantu seseorang memperoleh dukungan ketika menghadapi kesulitan. Menurut penafsiran primbon yang dikutip, keberuntungan Jumat Legi turut dikaitkan dengan sikap ringan tangan dan kesediaan membantu sesama. Nilai kebaikan tersebut menjadi pengingat bahwa hubungan yang sehat dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sosial maupun profesional. 2. Rabu Pahing Pemilik weton Rabu Pahing digambarkan mempunyai kecerdasan, pemikiran tajam, dan kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak. Karakter tersebut dipercaya mendukung mereka dalam mengenali peluang yang berpotensi memberikan hasil positif. Dalam kehidupan profesional, kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan secara tepat dapat membantu seseorang menghadapi persaingan. Sikap yang tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat juga menjadi nilai penting ketika mengelola keuangan. Primbon yang dikutip menghubungkan Rabu Pahing dengan peluang memperoleh rezeki melalui usaha dan kesempatan yang tidak terduga. Namun, keberhasilan dalam praktiknya tetap memerlukan perencanaan, ketekunan, serta pertimbangan yang matang. 3. Minggu Kliwon Minggu Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Pemiliknya dipercaya mampu menjadi tempat bertukar pikiran atau sosok yang diandalkan ketika orang lain membutuhkan bantuan. Karakter tersebut dapat mendukung peran seseorang dalam keluarga, komunitas, maupun dunia kerja. Kemampuan memahami kebutuhan orang lain dan membangun kepercayaan juga menjadi bekal penting ketika menjalankan usaha atau memimpin sebuah tim. Dalam penafsiran primbon yang disebutkan, rezeki Minggu Kliwon dikaitkan dengan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Pandangan ini menekankan bahwa kesuksesan tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga dengan kontribusi positif bagi lingkungan.