Jalan Hidupnya Disorot, 5 Weton Ini Dipercaya Pembawa Kesuksesan dan Rezeki Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Kesuksesan dan rezeki sering kali menjadi dua hal yang paling diharapkan dalam perjalanan hidup seseorang.

Ada yang harus berjuang bertahun-tahun untuk memperbaiki keadaan, sementara orang lain terlihat mampu menemukan peluang melalui berbagai kesempatan.

Dalam tradisi Jawa, perbedaan perjalanan hidup tersebut terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran yang dipercaya menyimpan gambaran mengenai watak dan kecenderungan seseorang.

Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya yang memuat berbagai penafsiran mengenai kehidupan, termasuk karakter berdasarkan perpaduan hari dan pasaran kelahiran.

Dalam kepercayaan ini, beberapa weton dikaitkan dengan sifat yang dianggap mendukung datangnya kesempatan, seperti ketekunan, kemampuan menjalin hubungan baik, kewibawaan, dan keberanian menghadapi kesulitan.

Sifat-sifat tersebut dipandang memiliki makna tersendiri dalam perjalanan seseorang menuju kehidupan yang lebih baik.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki watak pendukung kesuksesan dan rezeki menurut primbon Jawa?

Ada 5 weton yang menarik untuk dibahas, yakni Senin Pahing, Kamis Legi, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Wage dihimpun dari YouTube Kidung Primbon.

1. Senin Pahing