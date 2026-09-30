HP Sering Lowbat Saat Mau Berangkat Kerja? Ini 7 Perilaku yang Mungkin Ada di Baliknya

JawaPos.com - Di tengah aktivitas sehari-hari, ponsel telah berubah menjadi perangkat yang hampir selalu dibutuhkan. Selain untuk berkomunikasi, perangkat ini juga digunakan untuk mengecek jadwal, menerima pekerjaan, memasang alarm, hingga menunjang berbagai kebutuhan produktivitas.

Meski begitu, tidak semua orang terbiasa memastikan baterai ponselnya terisi sebelum memulai aktivitas. Ada yang baru menyadari kondisi baterai ketika hendak berangkat atau bahkan setelah tiba di tempat kerja.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah pola perilaku tertentu. Namun, lupa mengisi daya ponsel tentu tidak otomatis berarti seseorang memiliki karakter tertentu karena banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang lupa.

Berikut tujuh perilaku yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan tersebut:

1. Lebih Memikirkan Gambaran Besar Sebagian orang lebih mudah memusatkan perhatian pada tujuan utama daripada urusan teknis yang dianggap kecil. Karena fokusnya tertuju pada pekerjaan atau rencana yang lebih besar, hal sederhana seperti memastikan baterai ponsel penuh bisa saja terlewat.

2. Mudah Larut dalam Aktivitas Ketika sedang mengerjakan sesuatu yang menarik, seseorang dapat terlalu fokus sampai lupa waktu. Kondisi yang sering disebut flow ini membuat perhatian terserap sepenuhnya pada aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga rutinitas lain terkadang terlupakan.

3. Rutinitas Istirahat Kurang Teratur Kelupaan juga dapat terjadi ketika seseorang menjalani hari yang melelahkan. Setelah aktivitas panjang, mereka mungkin langsung beristirahat tanpa sempat memeriksa kondisi ponsel atau mencolokkan charger sebelum tidur.

4. Manajemen Waktu Belum Konsisten Tidak adanya rutinitas yang teratur dapat membuat sejumlah kebutuhan sederhana mudah terlewat. Seseorang mungkin sangat fleksibel dalam menjalani hari, tetapi pada saat yang sama kurang terbiasa menggunakan jadwal atau pengingat untuk pekerjaan-pekerjaan kecil.

5. Lebih Spontan dalam Bertindak Ada orang yang lebih sering mengikuti situasi yang sedang dihadapi dibanding menjalankan rencana secara kaku. Pola yang spontan ini bisa membuat aktivitas rutin, termasuk mengisi daya ponsel, tidak selalu menjadi prioritas.