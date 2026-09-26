Jangan Terkecoh Sikap Ramah, Ini 9 Tanda Seseorang Mungkin Menyimpan Kebencian

JawaPos.com – Hubungan antarmanusia tidak selalu berjalan sederhana. Ada kalanya seseorang memilih menyembunyikan rasa kecewa, kesal, atau tidak sukanya sehingga hubungan di permukaan tetap terlihat baik-baik saja.
Perasaan negatif yang dipendam dalam waktu lama dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi. Meski tetap menunjukkan keramahan, perubahan kecil dalam sikap dan bahasa tubuh terkadang dapat menjadi petunjuk adanya masalah yang belum diungkapkan, seperti dilansir dari geediting.
Namun, tanda-tanda tersebut tidak selalu berarti seseorang benar-benar membenci Anda. Perubahan perilaku juga dapat dipengaruhi suasana hati, kesibukan, atau persoalan pribadi lainnya. Karena itu, sebaiknya jangan langsung menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu tanda.
Berikut sembilan sikap yang bisa diperhatikan:
1. Perilakunya berubah secara perlahan
Perubahan sikap yang terjadi secara bertahap bisa menjadi sesuatu yang patut dicermati. Seseorang yang sebelumnya antusias berbicara mungkin mulai memberikan respons singkat atau terlihat kurang bersemangat ketika berinteraksi dengan Anda.
Perubahannya mungkin tidak terlalu mencolok karena ia masih berusaha bersikap sopan dan ramah. Namun, jika pola tersebut terus berlangsung, bisa saja ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman.
2. Mulai menghindari kontak mata
Tatapan mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Seseorang biasanya melakukan kontak mata ketika merasa nyaman dan terlibat dalam percakapan.
Sebaliknya, menghindari tatapan secara terus-menerus dapat menunjukkan adanya keengganan atau rasa tidak nyaman. Meski demikian, kebiasaan tersebut juga bisa disebabkan oleh rasa malu atau faktor lain.
3. Bahasa tubuhnya terlihat berbeda
Sikap tubuh terkadang memberikan petunjuk yang tidak disampaikan melalui kata-kata. Misalnya, seseorang terus menyilangkan tangan, menjaga jarak, memalingkan tubuh, atau menggunakan benda di sekitarnya sebagai pembatas ketika berbicara.
Jika bahasa tubuh seperti itu muncul berulang kali khusus saat berinteraksi dengan Anda, hal tersebut bisa menjadi salah satu tanda adanya ketidaknyamanan.
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