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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.45 WIB

6 Perilaku Pamer di Tempat Kerja yang Bikin Rekan Kerja Toxic dan Merusak Lingkungan Kerja

Perilaku pamer di tempat kerja yang bikin rekan kerja toxic dan merusak lingkungan kerja./Magnific/ azerbaijan_stockers - Image

Perilaku pamer di tempat kerja yang bikin rekan kerja toxic dan merusak lingkungan kerja./Magnific/ azerbaijan_stockers

JawaPos.com - Perilaku pamer di tempat kerja bukan sekadar menjengkelkan, melainkan bentuk psikologi produktivitas palsu yang secara nyata merusak lingkungan kerja yang tidak sehat.

Rekan kerja toxic yang terus-menerus menampilkan dedikasi berlebihan menciptakan tekanan tidak tertulis yang membuat orang lain merasa tidak cukup hanya dengan bekerja normal.

Psikologi produktivitas palsu ini bekerja secara halus karena tidak ada yang secara resmi mengumumkan standar baru, namun semua orang merasakannya secara perlahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (29/9), berikut enam perilaku pamer di tempat kerja yang menjadikan seseorang rekan kerja toxic dan menciptakan lingkungan kerja tidak sehat bagi semua orang di sekitarnya.

1. Selalu mengumumkan betapa sibuknya diri sendiri

Ada orang-orang yang sepertinya membutuhkan semua rekan kerja untuk tahu bahwa mereka selalu kewalahan dan bekerja tanpa henti setiap harinya.

Masalah nyata muncul ketika kesibukan bukan lagi kondisi yang sesekali terjadi melainkan sudah menjadi bagian dari identitas yang terus-menerus dipamerkan kepada semua orang.

Rekan kerja yang menyelesaikan pekerjaan secara efisien bisa terlihat kurang berdedikasi hanya karena mereka tidak tampak kelelahan atau kewalahan seperti orang lain.

Kewalahan bukan bukti seseorang bekerja lebih baik, melainkan sinyal bahwa beban kerja mereka perlu dikelola secara berbeda agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan.

Tempat kerja yang sehat seharusnya mengukur hasil kerja, bukan seberapa lelah seseorang terlihat ketika menghasilkan sesuatu dari pekerjaannya.

Editor: Hanny Suwindari
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