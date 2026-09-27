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Rabbany Wanadriani
Minggu, 27 September 2026 | 21.39 WIB

Waspadai Perubahan Sikap, 9 Tanda Seseorang Mungkin Menyimpan Kekesalan

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Hubungan antarmanusia tidak selalu berjalan sederhana. Ada kalanya seseorang tetap menunjukkan sikap sopan dan ramah meskipun sebenarnya merasa tidak nyaman atau memiliki persoalan tertentu dengan orang lain.

Perasaan negatif juga tidak selalu disampaikan secara terbuka. Dalam beberapa situasi, perubahan kecil dalam cara berbicara, bahasa tubuh, hingga intensitas komunikasi dapat membuat hubungan terasa berbeda.

Namun, satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang membenci Anda. Perubahan perilaku bisa muncul karena banyak faktor, termasuk kesibukan, masalah pribadi, atau kondisi emosional yang sedang dialami.

Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah perilaku yang kerap dikaitkan dengan seseorang yang menyimpan rasa tidak suka atau sedang menjaga jarak.

1. Sikapnya Perlahan Berubah

Perubahan perilaku yang terjadi secara bertahap terkadang menjadi hal pertama yang terasa dalam sebuah hubungan.

Seseorang yang sebelumnya aktif mengobrol mungkin mulai memberikan respons singkat atau tidak lagi menunjukkan antusiasme yang sama ketika berbicara dengan Anda.

Perubahan kecil semacam ini memang belum tentu berarti adanya kebencian. Namun, jika berlangsung terus-menerus dan hanya terjadi dalam interaksi dengan Anda, perubahan tersebut dapat menjadi sesuatu yang patut diperhatikan.

2. Sering Menghindari Tatapan Mata

Kontak mata merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi sehari-hari. Ketika berbicara, seseorang biasanya memberikan perhatian melalui tatapan dan ekspresi wajah.

Jika seseorang secara konsisten menghindari kontak mata ketika berinteraksi dengan Anda, hal tersebut mungkin menunjukkan rasa tidak nyaman atau keinginan untuk menjaga jarak.

Meski begitu, faktor seperti rasa malu, kebiasaan pribadi, atau kecemasan sosial juga dapat membuat seseorang tidak nyaman melakukan kontak mata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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