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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 23.17 WIB

Sering Dilakukan Tanpa Sadar, Ini 7 Tanda Seseorang Punya Emosi yang Dewasa

Perilaku kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional menurut psikologi. - Image

Perilaku kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional menurut psikologi.

JawaPos.com – Kedewasaan emosional tidak selalu terlihat dari usia ataupun cara seseorang menghadapi persoalan besar. Justru, sikap sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat memperlihatkan bagaimana seseorang memahami dan mengelola emosinya.

Seseorang yang matang secara emosional umumnya mampu mengenali perasaannya, menghargai orang lain, serta merespons berbagai situasi tanpa terburu-buru mengikuti emosi sesaat. Sikap tersebut juga dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh perilaku kecil yang kerap dikaitkan dengan kedewasaan emosional seseorang.

1. Mau mendengarkan orang lain

Kedewasaan emosional dapat terlihat dari kemampuan seseorang untuk benar-benar mendengarkan ketika orang lain berbicara.

Mereka tidak sekadar menunggu kesempatan untuk menyampaikan pendapat sendiri. Sebaliknya, mereka berusaha memahami apa yang sedang dirasakan atau dimaksud oleh lawan bicara.

Kebiasaan mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan bahwa seseorang mampu memberikan ruang bagi perspektif orang lain. Sikap ini juga dapat membuat komunikasi menjadi lebih nyaman dan bermakna.

2. Tidak gengsi mengakui kesalahan

Orang yang matang secara emosional tidak menganggap permintaan maaf sebagai bentuk kekalahan.

Ketika melakukan kesalahan, mereka bersedia mengakuinya dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Mereka juga tidak selalu berusaha mencari alasan atau melempar kesalahan kepada orang lain.

Mengakui kesalahan dapat menjadi langkah penting untuk menyelesaikan konflik. Lebih dari itu, seseorang dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

3. Berani memperlihatkan sisi rentan

Selalu berusaha terlihat kuat bukan satu-satunya tanda ketangguhan. Seseorang yang matang secara emosional justru dapat memahami bahwa dirinya memiliki rasa takut, keraguan, maupun kelemahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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