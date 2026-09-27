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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 27 September 2026 | 23.44 WIB

Senyum Manis Belum Tentu Tulus, Ini 10 Tanda Seseorang Menyimpan Rasa Tak Suka

ciri perilaku orang berpura-pura menyukai, tapi sebenarnya membenci. (Freepik/ freepik) - Image

ciri perilaku orang berpura-pura menyukai, tapi sebenarnya membenci. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang menunjukkan perasaan sebenarnya secara terbuka. Ada kalanya seseorang tetap tersenyum, berbicara dengan sopan, dan terlihat ramah meski sebenarnya merasa tidak nyaman dengan orang di sekitarnya.

Perbedaan antara ucapan dan perilaku tersebut terkadang dapat terlihat melalui berbagai kebiasaan kecil. Ekspresi wajah, cara berkomunikasi, bahasa tubuh, hingga seberapa besar seseorang memberikan perhatian bisa menjadi bagian yang patut diamati.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang kerap dikaitkan dengan seseorang yang tidak benar-benar menikmati sebuah interaksi. Meski demikian, satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan perasaan seseorang karena kondisi, kepribadian, dan situasi sosial juga dapat memengaruhi perilaku.

Berikut 10 tanda yang bisa menjadi bahan pertimbangan:

1. Senyumnya terlihat kurang alami

Senyuman yang tulus biasanya melibatkan lebih dari sekadar gerakan bibir. Ekspresi mata dan bagian wajah lainnya juga cenderung ikut berubah.

Sebaliknya, senyuman yang dibuat-buat terkadang tampak kaku atau cepat menghilang. Namun, ekspresi seperti ini tidak selalu berarti seseorang membenci atau tidak menyukai kita karena rasa canggung maupun kelelahan juga dapat memberikan ekspresi serupa.

2. Jawabannya selalu singkat

Ketika seseorang tertarik mengikuti percakapan, biasanya mereka memberikan respons yang lebih berkembang, bertanya balik, atau menambahkan cerita.

Jika seseorang terus-menerus hanya memberikan jawaban pendek seperti “iya”, “oh”, atau “oke” tanpa berusaha melanjutkan pembicaraan, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa ia kurang tertarik terlibat dalam interaksi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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