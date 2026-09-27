Senyum Manis Belum Tentu Tulus, Ini 10 Tanda Seseorang Menyimpan Rasa Tak Suka

ciri perilaku orang berpura-pura menyukai, tapi sebenarnya membenci. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang menunjukkan perasaan sebenarnya secara terbuka. Ada kalanya seseorang tetap tersenyum, berbicara dengan sopan, dan terlihat ramah meski sebenarnya merasa tidak nyaman dengan orang di sekitarnya.
Perbedaan antara ucapan dan perilaku tersebut terkadang dapat terlihat melalui berbagai kebiasaan kecil. Ekspresi wajah, cara berkomunikasi, bahasa tubuh, hingga seberapa besar seseorang memberikan perhatian bisa menjadi bagian yang patut diamati.
Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang kerap dikaitkan dengan seseorang yang tidak benar-benar menikmati sebuah interaksi. Meski demikian, satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan perasaan seseorang karena kondisi, kepribadian, dan situasi sosial juga dapat memengaruhi perilaku.
Berikut 10 tanda yang bisa menjadi bahan pertimbangan:
1. Senyumnya terlihat kurang alami
Senyuman yang tulus biasanya melibatkan lebih dari sekadar gerakan bibir. Ekspresi mata dan bagian wajah lainnya juga cenderung ikut berubah.
Sebaliknya, senyuman yang dibuat-buat terkadang tampak kaku atau cepat menghilang. Namun, ekspresi seperti ini tidak selalu berarti seseorang membenci atau tidak menyukai kita karena rasa canggung maupun kelelahan juga dapat memberikan ekspresi serupa.
2. Jawabannya selalu singkat
Ketika seseorang tertarik mengikuti percakapan, biasanya mereka memberikan respons yang lebih berkembang, bertanya balik, atau menambahkan cerita.
Jika seseorang terus-menerus hanya memberikan jawaban pendek seperti “iya”, “oh”, atau “oke” tanpa berusaha melanjutkan pembicaraan, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa ia kurang tertarik terlibat dalam interaksi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022