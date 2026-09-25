Jarang Disadari, 10 Tanda Ini Konon Sering Dimiliki Orang yang Benar-Benar Cerdas

Tanda orang benar-benar cerdas meski tak pernah menyadarinya kata psikologi.

JawaPos.com - Kecerdasan seseorang tidak selalu bisa dilihat dari nilai akademik, gelar pendidikan, maupun pencapaian yang berhasil diraih. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berpikir justru dapat tercermin melalui cara seseorang menghadapi persoalan dan memahami lingkungan di sekitarnya.

Orang dengan kemampuan kognitif yang baik terkadang memiliki kebiasaan sederhana yang tidak mereka anggap istimewa. Mereka bisa saja lebih senang bertanya, terbiasa mengevaluasi diri, atau justru nyaman mengakui bahwa masih ada banyak hal yang belum diketahui.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan yang disebut dapat menjadi tanda seseorang memiliki kecerdasan tinggi. Berikut 10 di antaranya yang menarik untuk diketahui.

1. Sering mengajukan pertanyaan yang mendalam Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya tidak mudah puas dengan jawaban yang hanya berada di permukaan. Mereka ingin memahami alasan, proses, dan hubungan di balik sebuah persoalan.

Karena itu, mereka kerap melontarkan pertanyaan seperti "mengapa" dan "bagaimana". Kebiasaan tersebut menunjukkan keinginan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, bukan sekadar mengetahui hasil akhirnya.

2. Lebih suka mendengarkan Kecerdasan tidak selalu ditunjukkan dengan menjadi orang yang paling banyak berbicara. Sebaliknya, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif juga menjadi kebiasaan yang penting.

Dengan mendengarkan, seseorang bisa mendapatkan informasi baru, memahami sudut pandang berbeda, dan mempertimbangkan sesuatu sebelum memberikan tanggapan. Sikap ini juga membutuhkan kesabaran serta kemampuan mengendalikan diri.

3. Mudah menyesuaikan diri Situasi yang berubah secara tiba-tiba tidak selalu membuat orang dengan pola pikir fleksibel kehilangan arah. Mereka cenderung mampu mengevaluasi kondisi dan mencari pendekatan baru ketika rencana sebelumnya tidak lagi berjalan.

Kemampuan untuk mengubah strategi sesuai keadaan dikenal sebagai fleksibilitas kognitif. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat terlihat ketika seseorang mampu menemukan solusi alternatif saat menghadapi masalah yang tidak terduga.

4. Nyaman menghabiskan waktu sendirian Sebagian orang justru menikmati waktu ketika tidak dikelilingi banyak orang. Kesendirian dapat digunakan untuk berpikir, membaca, mengevaluasi pengalaman, atau sekadar menenangkan pikiran.

Bagi mereka, waktu yang tenang memberikan kesempatan untuk memproses berbagai informasi tanpa terlalu banyak gangguan. Namun, menikmati kesendirian tentu tidak otomatis berarti seseorang memiliki kecerdasan tinggi.

5. Mampu menemukan pola dan hubungan Kemampuan melihat hubungan antara berbagai informasi merupakan salah satu keterampilan yang berguna dalam memecahkan masalah.