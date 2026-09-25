Bukan Soal Usia, 7 Perilaku Ini Jadi Tanda Kedewasaan Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kedewasaan emosional tidak selalu terlihat dari tindakan besar atau cara seseorang menghadapi persoalan berat. Justru, sikap sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi gambaran bagaimana seseorang mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain.

Seseorang yang matang secara emosional umumnya mampu mengendalikan responsnya, memahami perasaan orang lain, serta menyikapi berbagai situasi tanpa terburu-buru. Kemampuan tersebut juga dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh perilaku sederhana yang kerap dikaitkan dengan kedewasaan emosional seseorang menurut psikologi.

1. Mau Mendengarkan dengan Sungguh-Sungguh Orang yang memiliki kematangan emosional tidak selalu berusaha mendominasi percakapan. Mereka justru bersedia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya.

Saat berbicara, mereka tidak sekadar menunggu waktu untuk menjawab, tetapi benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan lawan bicara. Kemampuan mendengarkan secara aktif menunjukkan adanya empati serta kesediaan untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang orang lain.

2. Berani Mengakui Kesalahan Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian. Seseorang yang matang secara emosional tidak menjadikan permintaan maaf sebagai sesuatu yang memalukan.

Ketika melakukan kekeliruan, mereka bersedia bertanggung jawab tanpa sibuk mencari kambing hitam. Permintaan maaf yang disertai keinginan memperbaiki kesalahan juga dapat membantu menjaga kepercayaan dalam sebuah hubungan.

3. Tidak Takut Menunjukkan Kerentanan Kedewasaan emosional bukan berarti harus selalu terlihat kuat. Ada kalanya seseorang perlu mengakui bahwa dirinya sedang takut, ragu, sedih, atau menghadapi ketidakpastian.

Berani memperlihatkan sisi rentan kepada orang yang dipercaya dapat membuat hubungan terasa lebih jujur dan autentik. Kerentanan juga dapat menjadi bagian dari proses memahami diri sendiri dan membangun kedekatan dengan orang lain.