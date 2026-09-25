Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 26 September 2026 | 05.32 WIB

Bukan Soal Usia, 7 Perilaku Ini Jadi Tanda Kedewasaan Emosional Menurut Psikologi

Perilaku kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional menurut psikologi. - Image

Perilaku kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional menurut psikologi.

JawaPos.com - Kedewasaan emosional tidak selalu terlihat dari tindakan besar atau cara seseorang menghadapi persoalan berat. Justru, sikap sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi gambaran bagaimana seseorang mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain.

Seseorang yang matang secara emosional umumnya mampu mengendalikan responsnya, memahami perasaan orang lain, serta menyikapi berbagai situasi tanpa terburu-buru. Kemampuan tersebut juga dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh perilaku sederhana yang kerap dikaitkan dengan kedewasaan emosional seseorang menurut psikologi.

1. Mau Mendengarkan dengan Sungguh-Sungguh

Orang yang memiliki kematangan emosional tidak selalu berusaha mendominasi percakapan. Mereka justru bersedia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya.

Saat berbicara, mereka tidak sekadar menunggu waktu untuk menjawab, tetapi benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan lawan bicara. Kemampuan mendengarkan secara aktif menunjukkan adanya empati serta kesediaan untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang orang lain.

2. Berani Mengakui Kesalahan

Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian. Seseorang yang matang secara emosional tidak menjadikan permintaan maaf sebagai sesuatu yang memalukan.

Ketika melakukan kekeliruan, mereka bersedia bertanggung jawab tanpa sibuk mencari kambing hitam. Permintaan maaf yang disertai keinginan memperbaiki kesalahan juga dapat membantu menjaga kepercayaan dalam sebuah hubungan.

3. Tidak Takut Menunjukkan Kerentanan

Kedewasaan emosional bukan berarti harus selalu terlihat kuat. Ada kalanya seseorang perlu mengakui bahwa dirinya sedang takut, ragu, sedih, atau menghadapi ketidakpastian.

Berani memperlihatkan sisi rentan kepada orang yang dipercaya dapat membuat hubungan terasa lebih jujur dan autentik. Kerentanan juga dapat menjadi bagian dari proses memahami diri sendiri dan membangun kedekatan dengan orang lain.

4. Menghargai Batasan Orang Lain

Orang yang matang secara emosional memahami bahwa setiap individu memiliki batas kenyamanan masing-masing. Karena itu, mereka tidak memaksa orang lain untuk menceritakan sesuatu atau melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Soal Usia, 7 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Tanda Kedewasaan Emosional Belum Terbentuk - Image
Kepribadian

Bukan Soal Usia, 7 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Tanda Kedewasaan Emosional Belum Terbentuk

Rabu, 2 September 2026 | 06.14 WIB

7 Sikap yang Kerap Muncul pada Perempuan dengan Kedewasaan Emosional yang Belum Stabil, Apa Saja? - Image
Kepribadian

7 Sikap yang Kerap Muncul pada Perempuan dengan Kedewasaan Emosional yang Belum Stabil, Apa Saja?

Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.03 WIB

8 Tanda yang Menunjukkan Anda Memiliki Kedewasaan Emosional Lebih Besar dari yang Anda Sadari - Image
Kepribadian

8 Tanda yang Menunjukkan Anda Memiliki Kedewasaan Emosional Lebih Besar dari yang Anda Sadari

Jumat, 10 Juli 2026 | 22.41 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore