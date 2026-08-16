7 Sikap yang Kerap Muncul pada Perempuan dengan Kedewasaan Emosional yang Belum Stabil, Apa Saja?

JawaPos.com – Kedewasaan seseorang tidak selalu dapat dilihat dari usia. Salah satu aspek yang juga penting adalah kemampuan memahami perasaan, mengendalikan respons, serta menghadapi persoalan dengan cara yang sehat.

Dalam kehidupan sehari-hari, tingkat kematangan emosional dapat terlihat melalui kebiasaan seseorang ketika menghadapi kritik, konflik, kekecewaan, maupun tanggung jawab.

Perlu dipahami bahwa tanda-tanda tersebut bukan berarti hanya dimiliki perempuan. Pola perilaku serupa dapat terjadi pada siapa saja. Namun, dalam konteks artikel ini, pembahasannya mengikuti sumber yang secara khusus mengangkat perempuan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat menjadi gambaran bahwa seseorang masih perlu mengembangkan kematangan emosionalnya.

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1. Mudah Bereaksi secara Berlebihan Salah satu tanda yang dapat diperhatikan adalah cara seseorang memberikan respons ketika menghadapi masalah.

Orang yang belum memiliki pengelolaan emosi yang baik terkadang memberikan reaksi jauh lebih besar daripada persoalan yang sebenarnya terjadi. Perbedaan pendapat sederhana, misalnya, bisa berkembang menjadi kemarahan atau kekecewaan yang sulit dikendalikan.

Kematangan emosional bukan berarti tidak pernah marah atau kecewa. Yang lebih penting adalah kemampuan mengenali emosi tersebut sebelum menentukan tindakan.

Dengan memahami apa yang dirasakan, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk memilih respons yang tenang dan sesuai keadaan.

2. Menganggap Kritik sebagai Serangan Pribadi Masukan dari orang lain tidak selalu mudah diterima, terlebih jika menyentuh kekurangan pribadi.