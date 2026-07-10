8 Tanda yang Menunjukkan Anda Memiliki Kedewasaan Emosional Lebih Besar dari yang Anda Sadari

Ilustrasi orang yang dewasa secara emosional (freepik/our-team)
JawaPos.com - Kedewasaan emosional sering kali terlihat dari cara seseorang menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Orang yang mampu tetap berpikir jernih ketika menghadapi tekanan, serta dapat memahami perasaan orang lain, biasanya memiliki kemampuan emosional yang baik.
Namun, mengukur kematangan emosi tidak selalu mudah. Hal ini bukan hanya tentang bagaimana seseorang bereaksi dalam satu keadaan tertentu, melainkan juga berkaitan dengan cara berpikir, mengendalikan diri, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain.
Seseorang yang dewasa secara emosional biasanya memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa mudah terbawa oleh emosi sesaat.
Jika Anda menemukan beberapa tanda tersebut dalam diri sendiri, bisa jadi tingkat kedewasaan emosional Anda sudah berkembang lebih jauh dari yang selama ini Anda sadari.
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Lantas, apa saja tanda-tanda yang menunjukkan seseorang memiliki kematangan emosional? Simak penjelasan selengkapnya seperti dikutip dari laman SmallBizTechnology.
1. Kamu adalah ketenangan di tengah badai
Emosi bisa tidak terduga seperti badai di laut. Satu menit semuanya tenang dan damai, menit berikutnya Anda terperangkap dalam pusaran perasaan yang mengancam akan menenggelamkan Anda.
Namun, Anda tetap tenang. Bahkan saat emosi memuncak, Anda berhasil tetap tenang dan berpikir jernih. Anda tidak hanyut oleh gelombang emosi; sebaliknya, Anda menavigasinya dengan tangan yang mantap.
Ini bukan karena Anda kebal terhadap emosi, jauh dari itu. Anda merasakan sesuatu yang mendalam, tetapi Anda telah menguasai seni mengelola perasaan Anda alih-alih membiarkannya mengelola Anda.
Jadi, jika Anda sering kali bersikap tenang di tengah badai, anggaplah itu sebagai tanda kedewasaan emosional Anda. Itu adalah bukti kekuatan dan ketahanan Anda, baik sebagai individu maupun sebagai pengusaha.
2. Anda dapat menerima kritik secara konstruktif
Jika Anda dapat memahami hal ini, jika Anda dapat menerima kritikan dan menggunakannya sebagai batu loncatan menuju perbaikan, maka Anda menunjukkan kedewasaan emosional.
Ini menunjukkan bahwa Anda lebih fokus pada peningkatan diri daripada melindungi ego Anda, dan itu merupakan tanda pertumbuhan emosional yang nyata.
3. Anda sadar diri
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