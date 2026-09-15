10 Ciri Pria Tak Lagi Menikmati Hidup, Salah Satunya Mudah Tersinggung

JawaPos.com – Kelelahan emosional pada pria tidak selalu terlihat dalam bentuk kesedihan atau tangisan. Dalam sejumlah kondisi, tekanan mental justru dapat muncul melalui perubahan kebiasaan, cara berinteraksi, hingga hilangnya minat terhadap berbagai hal yang sebelumnya disukai.

Seseorang yang mengalami tekanan emosional berkepanjangan bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, di balik rutinitas tersebut, ia mungkin sudah tidak memiliki energi mental seperti sebelumnya.

Kondisi ini membuat kehidupan yang dahulu terasa menyenangkan menjadi hambar. Pria yang mengalaminya juga dapat memilih untuk lebih banyak diam, menjauh dari lingkungan sosial, atau kehilangan motivasi untuk mengejar sesuatu yang sebelumnya menjadi impiannya.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah tanda yang dapat mengindikasikan seorang pria sedang mengalami kelelahan emosional dan mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati kehidupan.

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Berikut beberapa tanda yang patut diperhatikan:

1. Tidak lagi berinisiatif Pria yang biasanya aktif mengajak bertemu, memulai percakapan, menyusun rencana, atau menunjukkan perhatian tiba-tiba menjadi jauh lebih pasif.

Ia mungkin tidak lagi menjadi orang yang pertama mengirim pesan atau mengusulkan kegiatan bersama.

Perubahan tersebut belum tentu berarti dirinya tidak peduli. Bisa saja energi mentalnya sedang menurun sehingga aktivitas sederhana, termasuk menghubungi orang lain, terasa berat untuk dilakukan.

2. Menjalani rutinitas seperti otomatis Dari luar, kehidupannya mungkin tampak normal. Ia tetap bekerja, menyelesaikan pekerjaan rumah, menjawab pesan, dan melakukan berbagai kewajiban.