Senyumnya Bisa Menipu, 8 Tanda Seseorang Menyimpan Rasa Iri kepada Anda

JawaPos.com – Rasa cemburu dan iri tidak selalu ditunjukkan secara terang-terangan. Pada sebagian orang, emosi tersebut justru muncul melalui perubahan sikap yang samar, komentar tertentu, atau perilaku pasif-agresif.

Hal ini bahkan dapat terjadi dalam hubungan yang cukup dekat, baik dengan teman, anggota keluarga, maupun rekan kerja. Ketika tidak dikenali, kecemburuan yang terpendam berpotensi membuat hubungan menjadi kurang sehat.

Memahami sejumlah tanda tersebut dapat membantu seseorang menentukan batasan yang sehat dan merespons situasi dengan lebih bijaksana.

Dilansir dari Times of India, berikut sejumlah perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang menyimpan rasa iri atau cemburu terhadap Anda.

1. Kesuksesan Anda Membuat Mereka Tidak Nyaman Kemajuan dalam karier, kehidupan percintaan, penampilan, maupun perkembangan pribadi terkadang dapat menjadi pemicu rasa tidak aman bagi orang lain.

Ketika melihat pencapaian Anda, seseorang yang sedang merasa tertinggal mungkin justru menjadi gelisah atau kurang nyaman. Alih-alih menjadikan keberhasilan Anda sebagai motivasi, mereka bisa memandangnya sebagai pengingat atas hal-hal yang belum berhasil mereka capai.

2. Sering Meremehkan Pencapaian Anda Salah satu perilaku yang patut diperhatikan adalah kebiasaan mengecilkan keberhasilan orang lain.

Misalnya, ketika Anda mendapatkan pencapaian tertentu, mereka justru mengatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang istimewa atau bisa diraih siapa saja.

Komentar seperti ini dapat membuat keberhasilan yang seharusnya dirayakan terasa kurang berarti.