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Rabbany Wanadriani
Kamis, 17 September 2026 | 21.13 WIB

Jarang Diperhatikan, 5 Gestur Ini Disebut Bisa Mencerminkan Cara Berpikir Seseorang

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang sering kali dinilai dari kemampuan berpikir, memecahkan masalah, maupun cara menyampaikan gagasan. Namun, dalam interaksi sehari-hari, bahasa tubuh juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan oleh orang lain.

Gerakan sederhana seperti cara duduk, arah pandangan, ekspresi wajah, hingga kemampuan mendengarkan dapat memberikan kesan tertentu kepada lawan bicara.

Meski demikian, bahasa tubuh tidak bisa dijadikan ukuran pasti untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Gestur lebih tepat dipahami sebagai bagian dari komunikasi nonverbal yang dapat menunjukkan perhatian, rasa percaya diri, atau kemampuan seseorang mengelola interaksi.

Dilansir YourTango, terdapat sejumlah tanda bahasa tubuh yang kerap dikaitkan dengan kesan cerdas dan kemampuan komunikasi yang baik.

Berikut lima di antaranya:

1. Postur Tubuh Tegap dan Terbuka

Cara seseorang menjaga postur tubuh dapat memengaruhi kesan yang muncul saat berkomunikasi. Posisi tubuh yang tegap dan terbuka biasanya membuat seseorang terlihat lebih siap berinteraksi.

Postur semacam ini juga dapat memberikan kesan percaya diri dan menunjukkan bahwa seseorang memberikan perhatian terhadap lingkungan di sekitarnya.

Sebaliknya, posisi tubuh yang terus-menerus membungkuk atau tertutup bisa memberikan kesan kurang terbuka, meskipun tentu saja hal tersebut tidak berarti seseorang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.

2. Mendengarkan dengan Penuh Perhatian

Kemampuan menjadi pendengar yang baik merupakan bagian penting dalam komunikasi. Seseorang yang mendengarkan tanpa terburu-buru memotong pembicaraan menunjukkan bahwa ia memberikan ruang kepada lawan bicara.

Perhatian tersebut dapat terlihat melalui posisi tubuh yang menghadap pembicara, ekspresi yang sesuai, serta respons yang diberikan pada waktu yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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