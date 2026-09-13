9 Ciri Kepribadian Orang yang Sering Mengabaikan Telepon dan Lupa Membalas Pesan Menurut Psikologi

Ciri kepribadian orang yang mengabaikan telepon dan lupa membalas pesan menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking
JawaPos.com - Mengabaikan telepon dan lupa membalas pesan ternyata berkaitan dengan berbagai karakter kepribadian yang dimiliki seseorang.
Kebiasaan ini tidak selalu berarti buruk, karena banyak orang melakukannya tanpa maksud mengabaikan orang lain.
Kondisi mental yang dialami seseorang sering menjadi alasan di balik perubahan sikap mereka terhadap ponsel.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (13/9), berikut sembilan ciri psikologi yang biasa dimiliki orang yang sering mengabaikan telepon dan lupa membalas pesan.
1. Bersikap sangat selektif dalam berinteraksi
Di tengah dunia yang serba terhubung, sebagian orang memilih untuk lebih selektif menentukan prioritas interaksinya.
Mereka bukan sengaja mengabaikan orang lain, melainkan memprioritaskan hal yang dianggap lebih mendesak saat itu.
Ketika sedang fokus pada suatu tugas, memeriksa ponsel bukan menjadi hal yang diutamakan lebih dulu.
Sebagian dari mereka juga menganggap percakapan di media sosial terasa kurang bermakna dibanding aktivitas lainnya.
2. Mudah teralihkan perhatiannya
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