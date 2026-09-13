Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 13 September 2026 | 17.10 WIB

9 Ciri Kepribadian Orang yang Sering Mengabaikan Telepon dan Lupa Membalas Pesan Menurut Psikologi

Ciri kepribadian orang yang mengabaikan telepon dan lupa membalas pesan menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking - Image

Ciri kepribadian orang yang mengabaikan telepon dan lupa membalas pesan menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking

JawaPos.com - Mengabaikan telepon dan lupa membalas pesan ternyata berkaitan dengan berbagai karakter kepribadian yang dimiliki seseorang.

Kebiasaan ini tidak selalu berarti buruk, karena banyak orang melakukannya tanpa maksud mengabaikan orang lain.

Kondisi mental yang dialami seseorang sering menjadi alasan di balik perubahan sikap mereka terhadap ponsel.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (13/9), berikut sembilan ciri psikologi yang biasa dimiliki orang yang sering mengabaikan telepon dan lupa membalas pesan.

1. Bersikap sangat selektif dalam berinteraksi

Di tengah dunia yang serba terhubung, sebagian orang memilih untuk lebih selektif menentukan prioritas interaksinya.

Mereka bukan sengaja mengabaikan orang lain, melainkan memprioritaskan hal yang dianggap lebih mendesak saat itu.

Ketika sedang fokus pada suatu tugas, memeriksa ponsel bukan menjadi hal yang diutamakan lebih dulu.

Sebagian dari mereka juga menganggap percakapan di media sosial terasa kurang bermakna dibanding aktivitas lainnya.

2. Mudah teralihkan perhatiannya

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Beda Generasi Beda Respons: Begini Cara Baby Boomer, X, Milenial, dan Z Menanggapi Panggilan Telepon - Image
Kepribadian

Beda Generasi Beda Respons: Begini Cara Baby Boomer, X, Milenial, dan Z Menanggapi Panggilan Telepon

Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.28 WIB

Menurut Psikologi, 12 Ciri Kepribadian Orang Lebih Suka Chat daripada Panggilan Telepon - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, 12 Ciri Kepribadian Orang Lebih Suka Chat daripada Panggilan Telepon

Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.44 WIB

WhatsApp Kini Bisa Telepon Langsung dari Browser, Tak Perlu Instal Aplikasi Lagi - Image
Teknologi

WhatsApp Kini Bisa Telepon Langsung dari Browser, Tak Perlu Instal Aplikasi Lagi

Kamis, 30 Juli 2026 | 06.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore