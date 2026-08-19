Beda Generasi Beda Respons: Begini Cara Baby Boomer, X, Milenial, dan Z Menanggapi Panggilan Telepon

JawaPos.com - Panggilan telepon menjadi bagian dari keseharian berbagai generasi, baik itu Baby Boomer, X, Milenial, dan Z.

Namun, ada yang berubah dari makna dering telepon itu.

Dilansir JawaPos.com dari stylegirlfriend pada Rabu (19/8), berikut ini cara Generasi Baby Boomer, X, Milenial, dan Z menanggapi panggilan telepon.

Generasi Baby Boomer (1946 - 1964)

Generasi ini menanggapi panggilan telepon sebagai cara utama untuk menghubungi seseorang yang tidak berada di ruangan yang sama dengan mereka.

Telepon yang terpasang di dinding dengan catatan nomor di sampingnya dan tarif yang dikenakan untuk melakukan panggilan membentuk pemahaman bahwa menelpon atau mengangkat telepon bagi mereka adalah tindakan yang dilakukan saat seseorang itu penting.

Sebanyak 62 persen Generasi Baby Boomer memilih telepon sebagai cara yang paling mereka sukai untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga

Senada dengan hal tersebut, survei YouGov pada Maret 2026 mengungkapkan bahwa dua per tiga generasi Baby Boomer merasa nyaman melakukan panggilan telepon sementara kalangan Gen Z hanya sepertiga.

Jadi, Ketika seorang Baby Boomer menelpon Anda secara tiba-tiba, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya adalah 'Saya meluangkan waktu untuk Anda' dan menunjukkan kemurahan hati kepada Anda.