Beda Generasi Beda Respons: Begini Cara Baby Boomer, X, Milenial, dan Z Menanggapi Panggilan Telepon

Ilustrasi, berbagai generasi menanggapi panggilan telepon. Magnific/ magnific.
JawaPos.com - Panggilan telepon menjadi bagian dari keseharian berbagai generasi, baik itu Baby Boomer, X, Milenial, dan Z.
Namun, ada yang berubah dari makna dering telepon itu.
Dilansir JawaPos.com dari stylegirlfriend pada Rabu (19/8), berikut ini cara Generasi Baby Boomer, X, Milenial, dan Z menanggapi panggilan telepon.
Generasi Baby Boomer (1946 - 1964)
Generasi ini menanggapi panggilan telepon sebagai cara utama untuk menghubungi seseorang yang tidak berada di ruangan yang sama dengan mereka.
Telepon yang terpasang di dinding dengan catatan nomor di sampingnya dan tarif yang dikenakan untuk melakukan panggilan membentuk pemahaman bahwa menelpon atau mengangkat telepon bagi mereka adalah tindakan yang dilakukan saat seseorang itu penting.
Sebanyak 62 persen Generasi Baby Boomer memilih telepon sebagai cara yang paling mereka sukai untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga
Senada dengan hal tersebut, survei YouGov pada Maret 2026 mengungkapkan bahwa dua per tiga generasi Baby Boomer merasa nyaman melakukan panggilan telepon sementara kalangan Gen Z hanya sepertiga.
Jadi, Ketika seorang Baby Boomer menelpon Anda secara tiba-tiba, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya adalah 'Saya meluangkan waktu untuk Anda' dan menunjukkan kemurahan hati kepada Anda.
Generasi X (1965 - 1980)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1